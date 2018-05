Sciame sismico infinito nelle Marche e la ricostruzione che non decolla

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Una raffica di scosse sismiche ha di nuovo interessato l'Appennino marchigiano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv ne ha contate almeno una ventinaultime 24 ore VIDEO, quasi tutte con epicentro a Pieve Torina, borgo della provincia di Macerata gia' martoriato dai terremoti del 2016. La scossa più forte alle 21,21 di ieri sera, quando i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.2. Poi un'altra alle 23,20 di 3.1. Due episodi avvertiti molto bene dalla popolazione e non solo di Pieve Torina, ma che fortunatamente non avrebbero provocato ulteriori danni agli edifici gia' pesantemente sconquassati. Terra in movimento In questo lembo di Italia Centrale la terra trema ininterrottamente da quasi due anni. Le scosse del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 portarono morte e distruzione, nel Lazio, in Umbria e in Abruzzo, provocando una ...