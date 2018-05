Scialpinisti morti sull' Haute Route | il racconto-incubo di un superstite | Mi ha

Scialpinisti morti sull'Haute Route - il racconto-incubo di un superstite : 'Lassù mi ha salvato il pensiero di mia moglie' : "In quei momenti con raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari, con la nebbia gelata che non ti fa vedere, il pensiero di lasciarsi morire balena ma poi ho pensato a mia moglie in Australia, ai ...

Morti 2 Scialpinisti su Alpi bellunesi : ANSA, - BELLUNO, 1 MAG - Due giovani sciAlpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi. Appartenevano entrambi al Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. Si chiamavano Enrico Frescura, ...

Montagna - un'altra tragedia : morti due Scialpinisti del Soccorso alpino : Ancora una tragedia sulle Alpi, stavolta sull'Antelao, nel bellunese: due giovani scialpinisti hanno perso la vita. Le vittime si chiamavano Enrico Frescura, di 30 anni anni...

Morti 2 Scialpinisti su Alpi bellunesi : ANSA, - BELLUNO, 1 MAG - Due giovani sciAlpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi. Appartenevano entrambi al Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. Si chiamavano Enrico Frescura, ...

Due giovani Scialpinisti sono morti sull'Antelao - nelle Alpi bellunesi - : Ancora un incidente in montagna. A perdere la vita sono stati due ragazzi di Domegge di Cadore di 30 e 28 anni, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. I due amici stavano affrontando la ...

Due giovani Scialpinisti sono morti sull'Antelao - nelle Alpi bellunesi : Due giovani sciAlpinisti sono morti sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi Ancora un incidente in montagna. A perdere la vita sono stati due ragazzi di Domegge di Cadore di 30 e 28 anni, entrambi del Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. I due amici stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel quando sono ...

Altri due giovani Scialpinisti di 30 e 28 anni morti sulle Alpi bellunesi : Due giovani sciAlpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle Alpi bellunesi. Appartenevano entrambi al Soccorso Alpino Dolomiti bellunesi. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso Alpino del Centro Cadore, tutti e due di Domegge di Cadore. I due amici stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati entrambi, fermandosi alcune ...

Valanghe in Francia : due Scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita "a causa delle pessime ...

Francia : due Scialpinisti morti sul Monte Bianco : Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, in Francia, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita “a causa delle pessime condizioni meteo” ed è stato recuperato di prima mattina sull’Aiguille Verte, all’altezza del Couloir Couturier, fa sapere la gendarmeria francese. A fine mattinata una valanga ha investito un gruppo di quattro sciatori ...

Scialpinisti morti in Val d'Aosta : continuano le indagini della guardia di finanza : continuano le indagini della guardia di finanza di Entreves, in Val d'Aosta, sulla valanga che nella giornata di sabato ha ucciso il 28enne faentino Roberto Bucci e il 51enne imolese Carlo Dall'Osso. ...

Temperature in rialzo - si stacca una valanga Travolto un gruppo di Scialpinisti : due morti : Nadia Muratore Pila , Aosta, È stato un assordante boato durato alcuni interminabili secondi, come un ruggito della montagna, ad annunciare la valanga caduta al Colle Chamolé, a Gressan - in provincia ...

Valanga a Pila - morti due Scialpinisti : Due morti e due feriti: è questo il bilancio della Valanga staccatasi oggi dal colle di Chamolé, a Pila, in Valle d'Aosta. Il corpo della seconda vittima è stato recuperato nel lago Chamolé. I due ...