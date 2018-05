Scatta l' allerta arancione della protezione civile

Roma-Liverpool - Scatta l'allerta : arrivano i primi tifosi - città blindata. Cinque zone a rischio da stasera : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Roma-Liverpool - Scatta l'allerta : arrivano i primi tifosi - città blindata : ... in una guerriglia per le strade: il direttore sportivo della Roma Monchi chiede ai romanisti di colorare la città di giallorosso e Francesco Totti di essere 'responsabili', perché 'il mondo ci ...

Allerta Meteo - Festa del Lavoro da incubo in Sardegna : rischio estremo in tutta l’isola - Scatta l’allarme ALLUVIONE : 1/4 ...

“Ricoverati”. Tonno tossico - in Italia Scatta l’allerta. Coniugi finiscono all’ospedale dopo il pranzo : Mangiano del Tonno e finiscono all’ospedale. Il fatto è accaduto giovedì 26 aprile, quando la coppia di Coniugi , dopo aver consumato il pranzo , ha iniziato ad accusare forti dolori addominali. Il pericolo ha riguardato due Coniugi di Torino, colpiti da intossicazione da istamina dopo avere consumato a casa Tonno fresco proveniente dalla Spagna e acquistato in una pescheria cittadina: se la sono cavata con un passaggio fuori ...

Scatta la massima allerta per il ritorno Pericolo hooligan al concerto del 1° Maggio : Roma è sotto choc e, Roma, adesso, si prepara al suo mercoledì di passione perchè, fra sei giorni, l'Olimpico diventerà l'ombelico del mondo, e, a questo punto, non solo per il ritorno del duello con ...

Siria - Scatta l'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo : "Rischio lancio missili" : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea, l'Easa, ha lanciato un'allerta per "possibile lancio di missili aria-terra e/o cruise entro le prossime 72 ore". La rotta a rischio raid è...

Maltempo Modena - Scatta l'allerta fiumi. Chiudono Ponte Alto e Uccellino : Modena, 11 marzo 2018 " Pioggia e temperature in aumento: scatta l'allerta ponti. In serata, in via precauzionale, saranno chiusi infatti Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino sul Secchia, Ponte vecchio ...