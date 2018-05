Scarpe da 2000 dollari | picchiato e derubato un 17enne Poi i malviventi le rivendono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) La polizia è a caccia di tre giovani che nella giornata di sabato hanno avvicinato unper rubargli un paio diAir Jordan da 2mila. La scena è stata ripresa da alcune telecamere private nel Queens, quartiere di New York. Il trio, sceso da un’auto, ha attaccato il ragazzo con violenza e una volta ottenuto ciò che volevano lo ha spinto nuovamente a terra. Trasportato nel vicino Flushing Hospital, il teenager ha riportato escoriazioni a braccia e gambe. Poco dopo, un’altra telecamera riprende lo stesso trio mentre cerca di vendere le costosein un negozio. Il dipartimento di polizia di New York ha chiesto a chiunque avesse informazioni di mettersi in contatto L'articolodaun. Poi ile: telecamere registrano tutto proviene da Il Fatto Quotidiano.