Scambi in positivo per Kimberly-Clark

Scambi in positivo per Pioneer Natural Resources : Apprezzabile rialzo per Pioneer Natural Resources , in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Scambi in positivo per Ratti : Scambia in profit la big italiana del tessile , che lievita dell'1,49%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ratti più pronunciata rispetto all'...

Scambi in positivo per Charles Schwab : Seduta vivace oggi per Charles Schwab , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,94%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che ...

Scambi in positivo per Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary : Rialzo marcato per Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la ...

Scambi in positivo per Cellnex Telecom : Avanza Cellnex Telecom , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Scambi in positivo per Shire : Punta con decisione al rialzo la performance di Shire , con una variazione percentuale dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Shire evidenzia un andamento più marcato ...

Scambi in positivo per Banco BPM : Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più ...

Scambi in positivo per Sainsbury : Avanza Sainsbury , che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sainsbury evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Scambi in positivo per Equinix : Bene Equinix , con un rialzo dell'1,86%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Equinix evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P-500 . Ciò dimostra la ...

Scambi in positivo per London Stock Exchange : Balza in avanti London Stock Exchange , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'2,00%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ...

Scambi in positivo per Berkeley Group Holdings : Balza in avanti Berkeley Group Holdings , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,83%. Il trend di Berkeley Group Holdings mostra un andamento in sintonia con quello del ...

Scambi in positivo per Verisign : Rialzo marcato per Verisign , che tratta in utile dell'2,00% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Verisign rispetto ...

Scambi in positivo per Piquadro : Seduta positiva per il produttore italiano di pelletteria , che avanza bene dell'1,94%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Piquadro mantiene ...

Scambi in positivo per Bio On : Balza in avanti Bio On , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...