Sarno | 20 anni dopo | parola alla geomorfologia

Alluvione di Sarno : 20 anni fa la colata di fango che causò la morte di 160 persone : Si avvicina il ventesimo anniversario della frana che, tra il 5 e il 6 maggio 1998, colpì i comuni di Sarno, Siano e Bracagliano in provincia di Salerno e Quindici, in provincia di Avellino: una colata di fango causò la morte di 160 persone, 137 nella sola Sarno, e rappresentò un momento di svolta nella gestione del rischio idrogeologico. Si tratta di territori “vulnerabili che erano esposti a possibili frane di tipo colata di fango per la ...