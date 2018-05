ilfattoquotidiano

: Sanità, investire in terapie geniche può non essere conveniente. Lo dice Goldman Sachs - TutteLeNotizie : Sanità, investire in terapie geniche può non essere conveniente. Lo dice Goldman Sachs - AbbateAniello : @rtl1025 @SIS_118 @BalzanelliMario Bisogna investire più sulla sanità che nei partiti, la sanità salva la vita, la politica ti ammazza ! - marisavillani : RT @Lollomaximus: @valy_s @AndFranchini @PatriziaRametta @antonio_bordin @paolotjti @ZampieriChiara È qualcosa di assurdo. Invece di spende… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un rapporto recentemente pubblicato daanalizza le prospettive di sviluppo economico dellebasate sulla manipolazione del dna, la molecola che contiene le informazioni genetiche necessarie al nostro organismo. Molte malattie (geneticamente trasmesse, appunto) dipendono da anomalie del dna: ad esempio l’emofilia, la talassemia o la fibrosi cistica; anomalie acquisite del dna sono presenti nei tumori e sempre nel dna possonopresenti variantiche predispongono a malattie degenerative croniche, come il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Inoltre è teoricamente possibile utilizzare le tecniche di manipolazione del dna per potenziare o controllare le difese immunitarie del soggetto e trattare quindi molte altre malattie. Non sorprende dunque che il rapporto dipreveda straordinarie potenzialità di sviluppo economico per le ...