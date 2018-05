Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino | meglio del sottocosto!

Irrompe Oreo su Samsung Galaxy A5 2017 : in Italia per Vodafone tramite XXU4CRD5 : Giornate particolarmente intense per i Samsung Galaxy A5 2017, che anche in Italia effettuano il passaggio all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ottenendo il loro primo firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile di Google. Gli antesignani del processo corrispondono agli esemplari che portano il brand rosso dell'operatore Vodafone, che in queste ore stanno accogliendo il pacchetto basato sulla serie firmware A520FXXU4CRD5, con date ...

Aggiornamento XXU1ARD4 sui Samsung Galaxy S9 Vodafone : problemi chiamata risolti? : Non rimangano indietro i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone, reduci dall'avvio della distribuzione dell'Aggiornamento XXU1ARD4, con patch di sicurezza di aprile e presumibilmente predisposti per la correzione dei problemi di chiamata che stanno mandando in tilt gli utenti. Per chi non ne avesse fatta diretta esperienza, parliamo di quei disturbi che mettono nelle condizioni gli utenti, nel bel mezzo di una qualsiasi conversazione ...

Portare il Dolby Atmos sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : tutto sull’Alexis ROM : Non hanno di che lamentarsi i possessori dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, vista la solerzia che sta dimostrando lo sviluppatore italiano AlexisXDA, che porta anche a bordo degli ex top di gamma asiatici il supporto a Dolby Atmos, fin qui caratteristica esclusiva degli ultimi Galaxy S9. La customROM risulta basata su Android 8.0 Oreo, e più precisamente su un porting tratto proprio dai più recenti portabandiera, che integra anche la patch di ...

Samsung collaborerà con Oath per portare più pubblicità e app nei suoi Galaxy : Oath, una società del gruppo Verizon, ha firmato una partnership con Samsung per pre-installare quattro delle sue applicazioni sui dispositivi della casa coreana, tra cui il Galaxy S9 e S9+! L'articolo Samsung collaborerà con Oath per portare più pubblicità e app nei suoi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 e A6+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Samsung Galaxy A6 e A6+ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche I Samsung Galaxy A6 e A6+ sono smartphone con telaio in alluminio, schermo 18.5:9 da 5,6 e 6 pollici, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e Android Oreo. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, il produttore coreano ha finalmente annunciato i nuovi […]

Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile : ecco come : Installare il firmware ufficiale basato su Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è semplice, se sai cosa serve e come fare! L'articolo Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Più che interessanti i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : entrambi ufficializzati : Sono stati ufficializzati anche i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, di cui vi avevamo spesso parlato nelle scorse settimane. Il design dei due dispositivi richiama fortemente quello dell'ottimo Galaxy A8 2018, con finiture in metallo e l'elegante display Infinity in formato 18,5:9 (non ci sono a corredo pulsanti fisici sul frontale, com'era facilmente ipotizzabile). Questo paio di device verrà inserita nella fascia medio-bassa del mercato, ...

I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e non solo potrebbero ricevere a breve il supporto ai chatbot all'interno dell'applicazione Messaggi preinstallata: ecco alcuni screenshot della funzionalità RCS in arrivo. L'articolo I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi proviene da TuttoAndroid.

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...

Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ : specifiche - uscita - prezzo : Presentati due nuovi smartphone dell’azienda sudcoreana, il Samsung Galaxy A6 e il Galaxy A6+, mid range della serie Galaxy A di cui il Galaxy A8 è il top di gamma già in preordine in India. I nuovi modelli della serie sono stati oggetto di numerosi leak e rumor e ora sono ufficiali, vicino l’arrivo sul mercato dei due nuovi smartphone Android. Samsung Galaxy A6: specifiche, uscita, prezzo Dotati di Infinity Display da 5,6 pollici in ...

Caos attorno al Samsung Galaxy S9 : tra registrazione chiamate e problemi risolti : Sono giornate decisamente intense quelle di inizio maggio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus nelle ultime settimane. Come tutti sanno, di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di aprile, utile per mettersi alle spalle un problema davvero fastidioso legato alle semplici chiamate effettuate o ricevute con il device. L'anticipazione ve l'avevamo già fornita qualche giorno ...

Samsung Galaxy A6 e A6 Plus sono ufficiali : Display Infinity e Android Oreo : Oggi Samsung ha svelato i nuovi Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus, gli smartphone di fascia media per il 2018 che hanno ufficialmente il Display Infinity e nativamente Android Oreo: ecco i dettagli.Era nell’aria: da qualche settimana sul web si erano diffuse molte voci di corridoio sui prossimi smartphone di fascia media della gamma Galaxy A di Samsung.Samsung Galaxy A6 e A6 Plus sono ufficiali: ecco cosa dovete sapereOggi c’è stata ...

Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia : Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone sta iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia: la build A520FXXU4CRD5 è in fase di distribuzione, correte a controllare nella sezione delle impostazioni dedicata agli update. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) brand Vodafone si aggiorna ad Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale ad Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : aggiornamento partito il 1 maggio in Europa : Un 1 maggio da ricordare: Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in via ufficiale è finalmente realtà in queste ore in Europa. L'aggiornamento Android 8.0 è appena partito Europa, a dire la verità, inaspettatamente visto per i tempi della release, da giorni, si parlava di metà maggio. A gran sorpresa, al contrario, il passo in avanti è stato appena compiuto, ecco esattamente dove. Come ci comunica il sito autorevoile SamMobile, Oreo ha fatto ...