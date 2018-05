Samsung Galaxy Note 9 con specifiche al top | fra cui una batteria da 3 850 mAh

Acquistare un Samsung Galaxy S9 con permuta iPhone - Huawei e Samsung : ecco le valutazioni : Tutta da scoprire la nuova promozione che coinvolge il pubblico interessato all'acquisto di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus all'interno dello store ufficiale della divisione italia. Da alcune ore, infatti, è stata prorogata a tutto il 2018 la campagna Samsung Value, che tuttavia è stata estesa anche ad alcuni smartphone più recenti come i vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Senza ovviamente dimenticare quelli che sono ...

Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 : Scopriamo il nome in codice di Samsung Galaxy S10, alcune novità che potrebbe introdurre e il possibile funzionamento del lettore di impronte nello schermo di Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

Oltre i limiti attuali il Samsung Galaxy S10 : nome progetto ed altre caratteristiche : Si riprende a discutere del futuro Samsung Galaxy S10, un dispositivo sicuramente lontano nel tempo, ma che già sta catturando diverse attenzioni da parte degli addetti ai lavori. In particolare, dalle pagine del portale locale 'thebell.co.kr', è già venuto fuori il nome in codice del progetto, che sembra essere stato definito 'Beyond', che in inglese significa 'Oltre'. Un qualcosa che va al di sopra di quanto finora realizzato, e per questo ...

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

Irrompe Oreo su Samsung Galaxy A5 2017 : in Italia per Vodafone tramite XXU4CRD5 : Giornate particolarmente intense per i Samsung Galaxy A5 2017, che anche in Italia effettuano il passaggio all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ottenendo il loro primo firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile di Google. Gli antesignani del processo corrispondono agli esemplari che portano il brand rosso dell'operatore Vodafone, che in queste ore stanno accogliendo il pacchetto basato sulla serie firmware A520FXXU4CRD5, con date ...

Aggiornamento XXU1ARD4 sui Samsung Galaxy S9 Vodafone : problemi chiamata risolti? : Non rimangano indietro i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus brandizzati Vodafone, reduci dall'avvio della distribuzione dell'Aggiornamento XXU1ARD4, con patch di sicurezza di aprile e presumibilmente predisposti per la correzione dei problemi di chiamata che stanno mandando in tilt gli utenti. Per chi non ne avesse fatta diretta esperienza, parliamo di quei disturbi che mettono nelle condizioni gli utenti, nel bel mezzo di una qualsiasi conversazione ...

Portare il Dolby Atmos sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : tutto sull’Alexis ROM : Non hanno di che lamentarsi i possessori dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, vista la solerzia che sta dimostrando lo sviluppatore italiano AlexisXDA, che porta anche a bordo degli ex top di gamma asiatici il supporto a Dolby Atmos, fin qui caratteristica esclusiva degli ultimi Galaxy S9. La customROM risulta basata su Android 8.0 Oreo, e più precisamente su un porting tratto proprio dai più recenti portabandiera, che integra anche la patch di ...

Samsung collaborerà con Oath per portare più pubblicità e app nei suoi Galaxy : Oath, una società del gruppo Verizon, ha firmato una partnership con Samsung per pre-installare quattro delle sue applicazioni sui dispositivi della casa coreana, tra cui il Galaxy S9 e S9+! L'articolo Samsung collaborerà con Oath per portare più pubblicità e app nei suoi Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 e A6+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Samsung Galaxy A6 e A6+ Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche I Samsung Galaxy A6 e A6+ sono smartphone con telaio in alluminio, schermo 18.5:9 da 5,6 e 6 pollici, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e Android Oreo. Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, il produttore coreano ha finalmente annunciato i nuovi […]

Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile : ecco come : Installare il firmware ufficiale basato su Android 8.0 Oreo sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge è semplice, se sai cosa serve e come fare! L'articolo Bruciare i tempi ed avere Android 8.0 su Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge è possibile: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Più che interessanti i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : entrambi ufficializzati : Sono stati ufficializzati anche i Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, di cui vi avevamo spesso parlato nelle scorse settimane. Il design dei due dispositivi richiama fortemente quello dell'ottimo Galaxy A8 2018, con finiture in metallo e l'elegante display Infinity in formato 18,5:9 (non ci sono a corredo pulsanti fisici sul frontale, com'era facilmente ipotizzabile). Questo paio di device verrà inserita nella fascia medio-bassa del mercato, ...

I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e non solo potrebbero ricevere a breve il supporto ai chatbot all'interno dell'applicazione Messaggi preinstallata: ecco alcuni screenshot della funzionalità RCS in arrivo. L'articolo I Samsung Galaxy S9 dovrebbero presto supportare i chatbot nell’app Messaggi proviene da TuttoAndroid.

In Italia l’aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : XXS2DRDI con patch aprile : Un aggiornamento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Italia è arrivato, sebbene non si tratti di Android Oreo 8.0, ma ancora di Android 7.0 Nougat, versione OS precedente. Per la verità, l'iterazione biscottata del sistema operativo mobile pensato da Google è stata già rilasciata per l'ex top di gamma 2016, e più precisamente a bordo degli esemplari inglesi no brand e di alcuni brandizzati, sempre geolocalizzati da quelle parti. Tornando ai fatti ...