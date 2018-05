Salvini | voglio guidare governo che dica no a ' eurofollie'

Governo - Salvini chiede il preincarico/ “Voglio mandare a casa la sinistra ovunque - dialogo solo con il M5S” : Salvini boccia Di Maio: "chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:21:00 GMT)

Governo : Salvini - voglio guidare un’Italia in cui delinquenti abbiano paura : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Clandestini. Sbarcati, mantenuti, fermati, arrestati e rilasciati, assassini. voglio guidare un’Italia in cui i delinquenti abbiano paura!!!”. Lo scrive in un tweet il segretario della Lega Matteo Salvini, rilanciando un articolo su una serie di rapine a Milano messe a segno da due immigrati clandestini. L'articolo Governo: Salvini, voglio guidare un’Italia in cui delinquenti abbiano ...

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...

Matteo Salvini all'Agi : "I voti dei mafiosi mi fanno schifo - non li voglio" : "Giù il cappello a quei giornalisti (pochi per la verità) che fanno ancora un lavoro di inchiesta e a quei magistrati che fanno antimafia in silenzio e senza tanti proclami. Io ho sempre detto nella mia campagna elettorale che non voglio i voti dei mafiosi, perchè mi fanno schifo".In collegamento telefonico con l'Agi, Matteo Salvini parla così sul tema del giornalismo e delle mafie."Mi sento molto meglio se chi puzza ...

Matteo Salvini e il governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voglio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora

Governo - Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - non voglio sbagliare» : Nel giorno del Molise il leader della Lega Matteo Salvini va a Monfalcone , Gorizia, e da là chiede tempo: 'Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e ...

Salvini - voglio dare futuro a Italia : ANSA, - ROMA, 22 APR - "Oggi #pizza! Buona domenica #Amici, sto facendo di tutto per dare un futuro all'Italia. #andiamoagovernare #oggivotolega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri sera, ...

Incarico a Fico - pressing sul Colle : Salvini e Di Maio vogliono restare in gioco : Giornata di silenzio e frenetiche trattative telefoniche tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per non archiviare un'intesa che i due tengono calda da settimane. Ancora un giorno prima della nuova...

Guerra Di Maio-Salvini sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Anche i 5 Stelle vogliono il Tg1 : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani... Segui su affaritaliani.it

Crozza-Berlusconi esasperato da Salvini 'Me ne vado - voglio morire qui' : Un Silvio Berlusconi esilarante ieri sera sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti ...

**Governo : Salvini - mai con Renzi e Boschi - voglio smontare loro riforme** : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Io al governo con Renzi e la Boschi no… Per correttezza nei confronti degli italiani, io voglio smontare tutte le loro riforme”. Lo ribadisce Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, mai con Renzi e Boschi, voglio smontare loro riforme** sembra essere il primo su Meteo Web.

Luigi Di Maio : 'Berlusconi indigeribile - Salvini deve capire che Cav e Meloni vogliono farlo impallinare' : Sbaglia in congiuntivi, Luigi Di Maio , ma in quanto a spocchia non è secondo a nessuno. Matteo Salvini 'non deve fare la vittima' e Silvio Berlusconi 'è indigeribile, non lo digerisce neppure il ...