Salvini | stufo dei litigi | andiamo a governare o si torna al voto

Salvini : Cav su M5S? Stufo di insulti : 18.17 "Berlusconi paragona i 5 Stelle ai nazisti? E' meglio tacere e rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze". Così Salvini commenta le parole del leader di Forza Italia che torna ad attaccare il M5S. "Io voglio dare un governo all'Italia, sono Stufo di insulti, capricci e litigi", afferma il leader della Lega.