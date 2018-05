Salvini | “No alle eurofollie UE | Crescita a rischio

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - “no al Colle - subito al voto” : ma Salvini.. : GOVERNO, le trame di MATTARELLA: LUNEDÌ nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. Maggioranza o GOVERNO tregua fino a dicembre: Di Maio “no al Colle, subito al voto", Salvini vuole preincarico(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:12:00 GMT)

Salvini : “No alle eurofollie : l'UE toglierà 2 miliardi ad agricoltori" : La Commissione UE ha confermato le stime di crescita per l’Italia, ma avverte che questa lunga fase di incertezza politica potrebbe portare a un rallentamento della crescita. Se la situazione non si risolve, potrebbero esserci effetti negativi sul mercato e sulla ripresa economica del Paese.Si stima che, dopo l’accelerazione che c’è stata nel 2017, la nostra economia continuerà a salire dell’1,5%, sostenuta soprattutto dalla domanda interna, ...

Governo - Di Maio a Salvini : “Noi mai con Berlusconi. La Lega nega voto per guai finanziari”. Lui risponde : “Sono insulti” : La Lega insiste per cercare un dialogo con i 5 stelle e far partire un Governo, Luigi Di Maio ribadisce l’insormontabile veto su Silvio Berlusconi. Quindi chiede il voto anticipato e alza i toni. “Si è piegato all’ex Cavaliere solo per le poltrone”, scrive su Twitter in mattinata rilanciando un post del leghista del 2012 in cui diceva “no a possibili assi con Forza Italia”. Poi sul Blog delle Stelle rilancia: ...

Governo - Salvini tende la mano a M5s : “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio : “No - sei schiavo di Berlusconi” : Governo, Salvini tende la mano a M5s: “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio: “No, sei schiavo di Berlusconi” Il leader della Lega, da Genova per l’Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. “Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari”. Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo […]

PD - DOCUMENTO RENZIANI "NO CONTE IN DIREZIONE NAZIONALE"/ Scontro Renzi-minoranza : "stallo colpa M5s-Salvini" : Renzi, caos Pd verso la DIREZIONE Nazionale di domani: DOCUMENTO RENZIANI chiede di non fare CONTE e di riscrivere le regole con tutti. Franceschini, Martina e Gentiloni cosa diranno?

Governo - Salvini : “Disponibile a parlare con Di Maio per riforme”. Lui : “No se c’è Berlusconi - si torni subito al voto” : Matteo Salvini insiste per far partire un Governo e sedersi al tavolo con i 5 stelle per parlare di riforme. Luigi Di Maio ribadisce il veto su Silvio Berlusconi e attacca: “Non è possibile nessun Governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!”, ha scritto su Twitter postando una dichiarazione del leader leghista del 2012 in cui ...

Pd - il documento dei renziani : “No a conte - sì a confronto ma no fiducia a Di Maio o Salvini”. Lo firmano in 116 : Niente “conte interne” alla direzione di domani: lo “stallo” politico è “frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della direzione del Pd. Al momento sarebbero ...

Renzi "impossibile Governo con M5s" : Di Maio - appello al Pd/ Salvini - "noi non cambiamo i programmi" : Di Maio: "Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso". Renzi dice no a M5s. Le risposte di Berlusconi e Salvini, "noi non cambiamo i programmi"

BERLUSCONI : "GOVERNO M5S-PD? RISPOSTA NEGATIVA"/ Salvini : "Non tradisco Forza Italia - non cedo a veti" : Governo, Salvini: "Non tradisco BERLUSCONI". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video

Salvini : "NON LASCIO BERLUSCONI"/ Governo M5S-Pd? "Di Maio ha zero possibilità". Martina : "Dovrebbe tacere" : Governo, SALVINI: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il video

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

CONSULTAZIONI PD-M5S - FICO "ESITO POSITIVO"/ Ultime notizie - Governo Di Maio-Martina? Salvini "non chiudo.." : CONSULTAZIONI Governo, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : "alleanza Pd - senza Lega". Salvini "non esiste" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Salvini : “Non voglio vedere Renzi - Serracchiani o la Boschi al governo” : Matteo Salvini grazie al suo amico Luigi Di Maio si trova fuori dai giochi politici. Il leader della Lega ora