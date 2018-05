Salvini attacca l' Europa | No a governo di servi

Di Maio attacca Salvini : "Si è piegato per le poltrone" : Mai con Silvio Berlusconi. Luigi Di Maio lo ribadisce in un tweet con cui attacca Matteo Salvini e rilancia un suo vecchio post - datato luglio 2012 - in cui il leader della Lega rifiutava l'ipotesi ...

Salvini attacca M5S : 'Noi i programmi non li cambiamo in corsa - abolire la legge Fornero priorità' : 'Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato ...

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Salvini attacca : 'Italia ostaggio di M5S e Pd La telenovela finirà male' : Il leader della Lega Matteo Salvini osserva l'avvio del dialogo M5S-Pd e prevede che finirà male. Poi attacca: 'Gli italiani sono ostaggio dei litigi del Pd e della ambizioni di potere dei 5 stelle, ...

Asia Argento vs Matteo Salvini/ L'attrice attacca il leghista : "mer*a". Lui risponde : "kompagna" : Botta e risposta durissimo tra Matteo Salvini e Asia Argento sui social. L'attrice insulta il leader della Lega dopo un post sul caso di Pamela Mastropietro. Il politico risponde.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Berlusconi attacca i 5 Stelle «Pericolo come Hitler»|Video Gelo di Salvini : stufo di insulti : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero». Il segretario del Carroccio: «Basta sciocchezze, voglio dare un governo all’Italia»

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s : 'Dilettanti e non credibili'. Poco prima - l'appello di Salvini a Di Maio : ... passa ancora all'attacco: 'La nostra coalizione cresce in modo importante - sottolinea il Cavaliere - e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica . All'interno del ...

Salvini : “Datemi ancora qualche giorno”. E attacca Berlusconi : “Meglio lavori umili che altri in giacca ma con mazzette” : “Datemi ancora qualche giorno” dice Matteo Salvini a Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemi ancora qualche giorno – spiega Salvini – ...

Mattarella si prende due giorni. Berlusconi attacca il M5S : ?«Meglio il Pd». L’ira di Salvini : Pausa di riflessione per il Capo dello Stato dopo l'incontro con la presidente del Senato Casellati, che ha riferito gli esiti del mandato esplorativo. Il Cavaliere attacca M5S:?«Gente che non ha mai fatto nulla. Nella mia azienda pulirebbero i cessi». E aggiunge: «Su Pd la penso diversamente da Salvini e Meloni». Il leader della Lega: «Spero di essere oggetto dell’interesse del Colle»...