Salute | ‘silver economy’ raggiungerà i 15 mila mld dollari nel 2020

(Di giovedì 3 maggio 2018)no, 3 mag. (AdnKronos) – A seguito dall’aumento dell’età media della popolazione mondiale, la ‘silver economy’ è considerata la terza economia più grande al mondo, rappresentando nel 2014 un valore di circa 7 trilioni diche, secondo le stime,i 15 trilioni nel. Emerge da uno studio redatto da Fondazione Marche e dall’dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dino, in occasione della presentazione di ‘Expo-Meeting Innov-Aging’ che si terrà ad Ancona dal 21 al 23 giugno prossimi.Dallo studio emerge che in Italia l’aumento del reddito medio da pensione è più rapido di quello del reddito pro capite italiano a partire dal 2008; la spesa per pensioni è aumentata del 12% tra il 2009 e il 2016, mentre il resto della spesa primaria è aumentato solo di ...