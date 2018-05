Salute | non solo antistress | meditazione e mindfulness vere medicine per il cervello

Lavorare si - ma non troppo. Lo stacanovismo nuoce alla Salute. : In un mondo lavorativo volatile tutto è non determinabile e frenetico: E a risentirne è la salute: lo conferma anche la scienza che con una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet e ripresa dalla CBS,...

Soia non dichiarata in etichetta : Ministero della Salute richiama farina Dolce Soffice : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute. In una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

Salute - il 40% degli italiani non va dall’oculista : nasce l’Osservatorio Vista : Ben 4 italiani su 10 non si reca regolarmente dall’oculista. Anzi, secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78 per cento della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della Vista solo a quando si presentano i primi sintomi di qualcosa che non va. Ma a quel punto il danno e’ gia’ fatto mentre per evitare che la Salute degli occhi degeneri e ...

Salute : in Valle d’Aosta non calano i fumatori e aumentano gli obesi : In Valle d’Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella delle persone con problemi di obesita’. Lo rivela il 15/o Rapporto OsservaSalute realizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane. La quota di fumatori a partire da 14 anni e’ pari al 19,8% (uguale al valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%) con valori ...

Salute : Italia longeva - ma la non autosufficienza tra gli anziani supera la media Ue : Italia sempre più longeva, ai primi posti sia in Europa sia nel resto del mondo. Ma, superata una certa età, si registrano livelli di cronicità e non autosufficienza superiori alla media europea. E a farne le spese sono soprattutto le donne. Il nostro è addirittura quindicesimo tra i Paesi dell’Ue per speranza di vita alla nascita senza limitazioni fisiche. E’ quanto emerge dalla XV edizione del Rapporto OsservaSalute (2017), pubblicato ...

“Non ci riesco - sto perdendo troppo sangue”. Attimi di apprensione per Linus che - in diretta radiofonica (e mentre sta facendo un’intervista) è costretto a fermarsi per un problema di Salute. Il video di quei momenti : Sono stati momenti di apprensione quelli di ieri per Linus in diretta a Deejay chiama Italia, uno dei programmi radiofonici più longevi di sempre, il “più” su Radio Deejay. Durante l’intervista ad Alvaro Soler, cantante spagnolo ma anche showman in Italia (lo ricordiamo per essere stato giudice di X Factor 2016, l’anno di Arisa, come dimenticarlo?) e pochi minuti dalla diretta radiofonica di Deejay Chiama Italia, il popolare conduttore ha ...

“Un dolore terribile”. Gerry Scotti in lacrime. Nel bel mezzo della diretta il conduttore non tiene il pianto e sbotta. Quello che è accaduto lo ha distrutto : “Spero di avere la forza e la Salute per fare ancora questo lavoro per tanti anni” : Gerry Scotti per la prima volta è ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. L’occasione è la partenza del game show The Wall, in prima serata, e proprio Carmelita sarà ospite d’eccezione. Gerry parla del figlio Edoardo, dei suoi esordi e della scomparsa dell’amico e fratello Fabrizio Frizzi con un ricordo che ha suscitato moltissima commozione. “Era il vero gentiluomo della televisione. Entrambi conserviamo i suoi messaggi. Nelle ...

Ricchezza - Salute e istruzione Il mondo non è poi così male : Matteo Sacchi Ma alla fine lo capiamo davvero il mondo che ci circonda? Sappiamo davvero quello che crediamo di sapere? Hans Rosling, medico ed esperto di statistica svedese morto l'anno scorso, era ...

Contrordine : il vino rosso non fa bene alla Salute : Un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute e mantiene giovani: lo si dice da anni. In particolare il vino è da sempre decantato per il suo potere antinvecchiamento. Tuttavia, arriva la smentita: uno studio su Jama Internal Medicine toglie la magia al suo ingrediente prediletto, il resveratrolo, privandolo della fama di elisir di salute che lo ha reso noto negli ultimi anni. Molti studi hanno cercato di spiegare il ‘paradosso ...

Uomini e Donne - l'indiscrezione : "Marco non è in studio perché ha gravi problemi di Salute" : Da qualche settimana Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è accaduto al cavaliere del trono over? Il settimanale Diva e Donna ha rivelato che ...

Arnold Schwarzenegger aggiorna i fan sulla sua Salute 'Mi sento meglio - ma non sono ancora al top' : ... Schwarzy ringrazia i fan per il sostegno e fa il punto sulla situazione: "Grazie a tutti per gli auguri e per tutti i messaggi e per le telefonate e le email che ho ricevuto da ogni parte del mondo. ...

PROTESI DENTARIE NON A NORMA/ Dentiere "fasulle" - allarme Salute : non c'è solo l'eventuale distaccamento : PROTESI DENTARIE non a NORMA, Dentiere ''fasulle'': allarme per la salute e un caso di morte a Lecce. I consigli da parte dell'Aiop per evitare di ritrovarsi in situazioni complicate.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Allergene non dichiarato : Ministero della Salute richiama patatine Snack Fun : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute in una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

Salute : torna “Io non sclero” con App e spazio online per le storie dei pazienti : Riparte e si rinnova ‘Io non sclero‘, il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla (Sm) sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla Salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin). Tra le novità dell’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta ...