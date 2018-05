Salute | le bufale più diffuse nel web FOTO

Salute - al via la campagna di Fnomceo contro le bufale in medicina in 31 città : Trentuno città, tappezzate con quattro diversi manifesti sei metri per tre, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, vengono preannunciate come ‘shock, ma temperate da una buona dose di ironia’. È questa, in poche righe, la prima campagna di comunicazione messa in atto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sotto la presidenza di Filippo Anelli, che replica, su scala nazionale, ...

Giornata Mondiale della Sanità - 15 bufale sulla Salute : sulla salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. Falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...

Salute - un portale ‘anti bufale’ siglato Iss : Piero Angela primo testimonial : Un sito contro le ‘bufale’ in tema di Salute, che aiuta i cittadini, di qualsiasi livello di istruzione ad avere informazioni certe e un ‘luogo’ dove trovare risposte chiare e verificate. E’ ‘IsSalute’, il primo portale istituzionale dedicato interamente al cittadino, che ha l’obiettivo di informare, far conoscere e permettere di scegliere. L’iniziativa, tenuta a battesimo da Piero Angela, è ...