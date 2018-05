Saipem | ad Cao | In settore deboli segnali ripresa

Saipem - CdA conferma Stefano Cao Amministratore Delegato : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea che ha rinnovato il Board, ha nominato Stefano Cao Amministratore Delegato-Chief Executive ...

Saipem - Cao : Nessun importo indicato per accordo con Sonatrach : Teleborsa, - Saipem non ha indicato alcuna cifra per l'accordo con Sonatrach ed il range citato dall'AD della società, Stefano Cao , nel corso dell'assemblea ed in risposta alla domanda di un socio, ...

Saipem - Cao : "Crisi più prolungata del previsto - ora debole ripresa" : La crisi del settore petrolifero ha fatto prolungare la crisi di Saipem più di quello che si poteva ipotizzare . Lo ha detto l'AD di Saipem, Stefano Cao , rispondendo ad una domanda di un azionista ...

Saipem - Cao sul progetto TAV : Prioritario ma non avanza velocemente : Teleborsa, - Saipem crede molto nel progetto per la TAV Brescia-Verona , anche se discussioni vanno più a rilento del previsto. Lo ha detto il numero uno di Saipem, Stefano Cao , durante la conference ...

Saipem - l'Ad Cao non esclude coinvolgimento per Turkish Stream : Teleborsa, - Saipem non esclude di poter lavorare al progetto Turkish Stream , che collega il gas russo all'Italia, passando per la Turchia. Lo ha detto l'Ad, Stefano Cao , durante la conference call ...

Saipem - Cao : Per chiusura arbitrato Gazprom va trovata soluzione equa : Teleborsa, - "Saipem non basa il suo futuro sull'esecuzione degli arbitrati, ma sull'esecuzione dei progetti" . Così l'Ad del gruppo, Stefano Cao , ha risposto ad una domanda sulla possibilità di ...

Saipem - l'Ad Cao : "Avanti con investimenti mirati e mercati più promettenti" : "Continua il cammino di rilancio dell'azienda con una performance operativa in linea con le attese" . Con queste parole ottimiste l'Ad di Saipem , Stefano Cao , ha dato inizio alla conference call sui ...

