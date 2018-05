Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 2 maggio 2018 : Bilancia e Sagittario al top - gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 maggio 2018. Previsioni segno per segno: Acquario meglio evitare di parlare in questo periodo. Gemelli vive una giornata con un po' di agitazione.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:02:00 GMT)

Oroscopo di Paolo Fox - Classifica della settimana 29 Aprile-4 Maggio/ Sagittario e Pesci che giornata sarà? : Paolo Fox, Oroscopo e Classifica settimanale dal 29 aprile al 4 Maggio 2018: cosa prevedono le stelle? Lo Scorpione recupera in amore, il Capricorno in fase di recupero.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 28-29 aprile : Sagittario distratto - Leone innamorato e gli altri segni? : Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Leone in ripresa, Vergine stanco, Ariete con poche prospettive, Toro cielo favorevole e tutti gli altri segni zodiacali.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:06:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 26 aprile 2018 : Sagittario piccoli problemi di salute - gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi giovedì 26 aprile 2018: previsioni segno per segno: Capricorno protagonista di una reazione da considerarsi a metà. Bilancia giorni difficili.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Sagittario : È una di quelle rare volte in cui dovresti stare attento ai possibili lati negativi delle benedizioni che di solito ti sono di aiuto. Anche le cose migliori della vita potrebbero aver bisogno di qualche aggiustamento. Perfino nei tuoi atteggiamenti... Leggi

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 25 aprile 2018 : Ariete - Leone e Sagittario che giornata sarà? : Oroscopo di PAOLO Fox si oggi 25 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Capricorno è un anno di grandi decisioni e responsabilità. Saturno transita nel vostro segno, è questo vi dà forza(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:57:00 GMT)

PAOLO FOX / Oroscopo di oggi 23 aprile 2018 : nuovo percorso per la Bilancia - Sagittario indeciso : Oroscopo di Paol Fox di oggi 23 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Bilancia in difficoltà, Sagittario fiducia da recuperare. L'Ariete pronta a reagire, c'è voglia di fare grandi cose.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox - classifica settimana 22-27 Aprile/ Vergine - Sagittario e Leone (Mezzogiorno in Famiglia) : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 22 al 27 Aprile 2018: cosa prevedono le stelle? Venere è positiva per la Bilancia, meno fortunato l'Acquario.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:25:00 GMT)

OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 20 aprile 2018 : Sagittario in difficoltà e gli altri segni? : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 20 aprile 2018. Previsioni segno per segno: per il Leone bellissima situazione in amore all'orizzonte. Sentimenti al top anche per il Sagittario(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:26:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 20 aprile 2018 : Leone e Sagittario - un weekend d'amore : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 20 aprile 2018. Previsioni segno per segno: per il Leone bellissima situazione in amore all'orizzonte. Sentimenti al top anche per il Sagittario(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:40:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 19 aprile 2018 a LatteMiele : Sagittario Luna opposta - Toro grandi cose in arrivo : Oroscopo di oggi, giovedì 19 aprile 2018, di PAOLO Fox: le previsioni del giorno. Ariete attenzione alle parole pronunciate. Scorpione e Cancro segni al top! Che giornata sarà?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Sagittario : Nel 1824 due esploratori britannici scalarono una montagna nel sudovest dell’Australia. Speravano di vedere dall’alto la baia di Port Phillip, dove oggi si affaccia la città di Melbourne, ma quando raggiunsero la vetta si accorsero che... Leggi

Oroscopo Paolo Fox / Oggi 18 aprile 2018 : Sagittario pensieroso - Toro grandi problemi : Paolo Fox, Oroscopo Oggi 18 aprile 2018. Previsioni segno per segno: i Gemelli vogliono molto di più, l'Acquario lotta per ritrovare energie dopo un inverno difficile(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:30:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 aprile 2018 : Sagittario voglia di rinnovo - e gli altri segni? : Oroscopo, oggi lunedì 16 aprile 2018, di PAOLO Fox. Previsioni segno per segno: crescita personale per i Gemelli, Pesci nervosi. Scorpione momenti mo(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 17:40:00 GMT)