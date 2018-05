Sace | con Imm per nuovi progetti a Istanbul 2

Sace : con Imm per nuovi progetti a Istanbul : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Incontro di business matching organizzato da Sace per far incontrare Imm, principale municipalità turca, e 50 imprese italiane attive nel settore delle infrastrutture L’evento è frutto del programma Push Strategy con cui Sace fa da apripista alle commesse italiane in Turchia: sul tavolo 2,75 miliardi di euro di opportunità. Si è tenuto oggi, presso la sede di Milano di Sace, il primo incontro di business ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : il Famila Schio prima finalista. Sconfitta in gara-4 la Saces Napoli : Il Famila Schio è la prima finalista dei Playoff Scudetto. La squadra veneta ha vinto gara-4 in casa della Saces Napoli per 73-65 e giocherà l’ultimo atto del campionato. Schio andrà così a caccia del nono Tricolore della sua storia, mentre Napoli fa calare il sipario su una stagione comunque molto positiva per le campane. Grandissima protagonista di questa sera Isabelle Yacoubou, miglior marcatrice dell’incontro con 28 punti. Oltre ...

Nigeria - attacco armato contro una chiesa cattolica uccisi 2 Sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme

Riforma pensioni/ Cumulo contributivo - esclusi anche i Sacerdoti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Cumulo contributivo, esclusi anche i sacerdoti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 aprile(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:19:00 GMT)

“Quando mi sono resa conto di essere molto malata…”. Donatella VerSace choc. Solo ora trova la forza di confessare ciò che ha tenuto nascosto per anni : La droga, che l’ha tenuta in schiavitù per ben 18 anni. E un’amicizia speciale, quella con una star della musica internazionale che è riuscita alla fine a salvarla da quel baratro nel quale era finita e dal quale sembrava non riuscire più a vedere la luce. Una confessione davvero scioccante quella fatta da Donatella Versace nel corso di una lunga intervista fatta a Ssence Magazine, dove ha affrontato uno dei momenti più bui ...

Repubblica democratica del Congo - Aggrediti altri due Sacerdoti : N on sembra arrestarsi l'ondata di minacce e intimidazione nei confronti di sacerdoti e religiosi nella Repubblica democratica del Congo . Dopo il brutale omicidio di don Étienne Sengiyumva , parroco ...

Puglia - Sacerdote legge lettera di confratello pedofilo Video : I devoti convenuti per la Messa in Coena Domini sono rimasti increduli. leggendo la missiva di un confratello, nella quale si dichiarava la propria innocenza, il parroco di Santa Maria Assunta di Salice Salentino, in apertura della celebrazione eucaristica, ha parlato di un sacerdote [Video] vessato in maniera illegittima. Tutto nella norma, se non fosse che si trattava di un religioso condannato in primo grado a otto anni di carcere con la ...

Un Sacerdote italiano con funzioni diplomatiche è stato arrestato in Vaticano per possesso di materiale pedopornografico : Il sacerdote Carlo Alberto Capella è stato arrestato in Vaticano con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Capella lavora per il servizio diplomatico della Santa Sede dal 2004 e fino allo scorso agosto era impiegato all’ambasciata vaticana di Washington. La The post Un sacerdote italiano con funzioni diplomatiche è stato arrestato in Vaticano per possesso di materiale pedopornografico appeared first on Il Post.

Toscotec : con Sace esporta macchinari per carta tissue in Argentina : Roma, 5 apr. (AdnKronos) - Sace, che insieme a Simest costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, ha perfezionato un’operazione del valore di 3 milioni di euro a supporto dell’export di Toscotec in Argentina. In particolare, grazie al sostegno di Sace, si legge in u

“Trovati morti”. Vicenza - erano due ex militari Usa. La città è sotto choc : a fare la scoperta è stato il Sacerdote - il quale poi ha fatto una sconvolgente confessione sui due : Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il ...

David Rossi - suicidio? / Un escort : "Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps - Sacerdoti e pm" - Le Iene - : David Rossi, nuovo servizio delle Iene. Un escort: "Vi racconto i festini hard con dirigenti Mps, sacerdoti e pm". Le ultime notizie sulla morte.