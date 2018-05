Roma VIII | Fagotti | «Vogliamo vincere sul campo questo girone»

Roma VIII calcio (I cat.) : Fagotti - vincere il girone : Roma – La Prima categoria della Roma VIII è tornata a giocare e vincere per uno dei numerosi turni infrasettimanali che la attendono da qui alla fine del campionato. Ieri, sul campo della Novauto, la squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha vinto 2-1 grazie alle reti di De Palma e di Di Mena. “E’ stata una partita complicata – conferma l’esterno difensivo classe 1994 Federico Fagotti –. Loro hanno giocato il primo tempo con uno ...

Roma - primarie del centrosinistra nei Municipi III e VIII : sconfitti candidati del Pd. “Il primo a perdere è stato Orfini” : Con le vittorie di Amedeo Ciaccheri e Giovanni Caudo, Roma saluta definitivamente Matteo Renzi e, soprattutto, chiede un importante passo indietro di Matteo Orfini. Le primarie del centrosinistra nei Municipi Romani al voto in estate (Montesacro e Garbatella) sanciscono il fallimento in città della classe dirigente voluta dai fedelissimi dell’ex premier, bocciando i candidati espressione dei “caminetti” Dem. Al contrario, avanza il cosiddetto ...

Roma VIII calcio (I cat.) : De Palma - vittoria grazie alla voglia : Roma – La Prima categoria della Roma VIII è tornata. E lo ha fatto alla sua maniera. Vale a dire con una larga cinquina sul difficile campo di un Città di Valmontone, lanciato in zona Coppa Lazio. Gara senza storia coi capitolini in vantaggio nel corso della prima frazione con Antunes e poi travolgenti nella ripresa con Riccardi, Romozzi, De Palma e Gespi. “Avevamo tutti una gran voglia di tornare in campo dopo il periodo di stop ...

Roma VIII Juniores - Polletta : «Ultimi arbitraggi penalizzanti» : Roma - La Juniores provinciale della Roma VIII ha iniziato la sua settimana 'senza respiro'. Dopo un campionato che, a causa di ben tre ritiri di squadre avversarie nel girone, è proceduto a strappi e ...

La Roma VIII : «Siamo estranei ai fatti» : Quanto accaduto è molto lontano dalla nostra idea di sport e dall'impegno profuso nel diffondere la cultura sportiva anche in un quartiere da tutti definito difficile come Torbellamonaca. Credevamo d ...

Roma VIII - clamoroso : retrocessione diretta : Roma - Decisione clamorosa del Giudice Sportivo. La Roma VIII, capolista nel proprio girone di Prima Categoria, è stata retrocessa direttamente. La motivazione, in quanto accaduto in occasione in ...

Roma VIII calcio (I cat.) : Niente finale di Coppa Lazio : Roma – Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque ...

Roma VIII - la Juniores sfida un college sudafricano : Roma - Un lunedì particolare quello della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di Daniele Polletta hanno avuto l'occasione di ospitare un college sudafricano per un test amichevole molto ...

Roma VIII calcio (Juniores prov.) : Sfida a un college sudafricano : Roma – Un lunedì particolare quello della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno avuto l’occasione di ospitare un college sudafricano per un test amichevole molto particolare. “Un’idea nata dalla prima squadra della Res Roma femminile che fa attività nel nostro impianto e spesso organizza delle sfide internazionali – spiega l’allenatore capitolino -. Per l’occasione ci hanno chiesto se ...

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

Roma : Municipio VIII - Foschi si candida alla Presidenza : Foschi: Le istituzioni che debbono essere sempre la casa di tutti Roma – Enzo Foschi, vicesegretario Dem nel Lazio, ha fatto un annuncio attraverso Facebook. “Care amiche e amici mi candido alle primarie per la Presidenza del Municipio Roma VIII. In una coalizione larga politica e civica con chiari valori di riferimento di chi cerca sempre di vedere il mondo con gli occhi dei più deboli e dei più soli. Sono sicuro di poter ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Roma Municipio VIII - intervista a Ciaccheri : 'Unità a sinistra per vincere' : Il modello di coalizione che vogliamo deve mettere in campo la connesione tra forze politiche storiche della sinistra a liste civiche di una nuova generazione di politica territoriale'. http://www.