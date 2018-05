Roma | stagione da record in Champions League

Roma - Fazio : 'C'erano due rigori. Questo è solo l'inizio - diamo continuità a questa stagione' : 'Dobbiamo dare continuità nei prossimi anni, dobbiamo pensare all'anno prossimo e imparare dai nostri errori. Questo deve essere l'inizio, dobbiamo continuare in Questo modo'. Così Federico Fazio dopo ...

Liverpool-Roma non sfonda in tv : è la quarta partita più vista in stagione : Liverpool-Roma domina la serata in tema di ascolti tv, ma non sfonda a livello stagionale per numero di spettatori. L'articolo Liverpool-Roma non sfonda in tv: è la quarta partita più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Kolarov : 'Salah? Stagione da urlo. Domani la partita dei sogni' : Aleksandar Kolarov , terzino della Roma , parla a Premium Sport alla vigilia della semifinale di Champions contro il Liverpool : 'Io ho giocato tante volte qui, è uno stadio speciale. Siamo qui meritatamente, ci proveremo fino alla fine. Le sensazioni sono ...

Roma - Dzeko pronto ad affrontare il Liverpool : 'Le due partite più importanti della stagione' : Edin Dzeko si è dimostrato un grande protagonista in questa stagione giallorossa, che sta regalando tantissime emozioni anche grazie alle reti del bosniaco. Il doppio confronto contro il Liverpool è ...

Roma - dalla prossima stagione torna lo sponsor sulla maglia : sarà Turkish Airlines : Adesso forse ci siamo. La Roma si appresta a chiudere l'accordo per il nuovo sponsor sulla maglia: a meno di colpi di scena, dalla prossima stagione ci sarà il logo della Turkish Airlines sulla parte ...

Infortunio Defrel/ Operato al ginocchio sinistro : stagione finita per l'attaccante della Roma? : Infortunio Defrel, il francese è stato Operato al ginocchio sinistro: stagione finita per l'attaccante della Roma? Pulizia artroscopica a Villa Stuart per l'ex Sassuolo.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Roma - Defrel operato al ginocchio sinistro : stagione finita? : La Roma proverà a rimetterlo in campo per le ultime partite dell'anno, ma la stagione sfortunata , due infortuni muscolari, una forte contusione alla rotula e una distorsione alla caviglia, di ...

Roma - Defrel operato : stagione finita : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Totti, appello per lo stadio Flaminio

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

Ascolti Tv - Roma-Barcellona è la seconda gara più vista in stagione : La gara dell'Olimpico valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions ha vinto la prima serata. L'impresa dei giallorossi seguita da oltre 7 milioni di persone. L'articolo Ascolti Tv, Roma-Barcellona è la seconda gara più vista in stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

Roma - De Rossi via a fine stagione : futuro alla Ibra? : Daniele De Rossi , centrocampista e capitano della Roma , ha ancora un anno di contratto ma, come scrive la Gazzetta dello Sport , può lasciare il club in cui è cresciuto. Il suo futuro può essere la MLS , seguendo le orme di Zlatan Ibrahimovic.

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]

Intervista di Emma Fenu a Luciana Pennino - autrice di “Primule fuori stagione” : un Romanzo sulle donne over 45 : “Poi, pian pianino e incomprensibilmente, venne fuori una carica che mi portò ad allontanarmi dal punto franoso, evitando di rotolare giù. Presi a raccogliere le ceneri di me stessa, e mi diedi l’opportunità di riemergere. Concepire che dovevo essere innanzitutto mamma di me stessa e avvertire che il groviglio interiore si scioglieva andarono di pari […]