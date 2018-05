Roma | Sport in Famiglia | 70mila presenze per lo show all' Eur

Roma-Liverpool - il piano del trasporto pubblico verso lo stadio : ROMA - Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool . Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions ...

Hyperloop One - rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.

Frongia : “auspico prevalga sportività per Roma-Liverpool” : “Roma Liverpool è sempre stata una partita speciale. Il mio primo augurio, dopo i tristi fatti dell’andata, è che non ci siano sentimenti di rivalsa e che all’Olimpico prevalga il buonsenso tra le due tifoserie e si possa vivere un clima di assoluta sportività, sia in campo che fuori”. Lo afferma l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Daniele Frongia. “La violenza va ...

Roma. Ponte del Primo maggio : gli orari del trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Il Roland Garros in versione esports : a Roma torneo per tutti gli appassionati : Anche il mondo del tennis è stato conquistato dagli esports, una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Proprio questo ha spinto a organizzare una versione sullo schermo del Roland Garros, il torneo che si tiene ogni anno in Francia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Bigben e con l’ente che […] L'articolo Il Roland Garros in versione esports: a Roma torneo per tutti gli appassionati è ...

il supertifoso Romanista enrico vanzina dopo il liverpool : 'il ritorno? mi affido a john lennon…' - Sport : Stefano Caselli per il Fatto Quotidiano Circola sul web una cosa chiamata 'il pensiero del romanista' che più o meno dice così: 'Io tifo Roma, pensa te se mi può interessare vincere la Coppa'. Ecco, ...

Roma - Sport In Famiglia : boom di presenze all'Eur - : Il Parco Centrale del Lago dell'Eur si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto dove socializzare, praticare Sport, provare nuove attività ed emulare i grandi campioni presenti. Sotto un sole d'estate, nei primi giorni d'apertura la manifestazione ha registrato il record di presenze, in particolare nella ...

Liverpool-Roma - Graziani : “sogno la vendetta sportiva…” : Liverpool-Roma, il commento di Graziani. “L’augurio e’ che la Roma possa ‘vendicarci’ gia’ a partire da stasera perche’ noi vogliamo passare questo turno e andare in finale a Kiev. Sarebbe per la societa’ giallorossa e per tutto il CALCIO italiano un regalo meraviglioso. Speriamo abbia anche un pizzico di fortuna…”. Sono le parole di Ciccio Graziani, oggi a Catania per ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Campionato Primavera - Milan-Roma in diretta su Sportitalia : Rossoneri e giallorossi si affronteranno in un posticipo ricco di significato: la lotta per l'accesso alle finali è apertissima, il Milan di Lupi non può sbagliare. L'articolo Campionato Primavera, Milan-Roma in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere - con i talenti di Amici a Roma per promuovere lo sport tra ragazzi disabili : Ospite a sorpresa ad Amici di Maria De Filippi, Bebe Vio presenta i Giochi senza barriere: un evento sportivo a scopo benefico, promosso dall'associazione Art 4 sports. La campionessa mondiale di scherma ha presentato sul palco di Amici la crew Ill Abilities, corpo di ballo composto da persone con disabilità fisiche. In pista, anche l'ormai nota Paddy Jones, ballerina ottantatreenne che ha conquistato tutti insieme a Lo stato sociale al ...