Roma - "Sport in Famiglia" : 70mila presenze per lo show all'Eur : Roma, 3 mag. , askanews, - Successo per la settima edizione di "Sport in Famiglia", la grande manifestazione sportiva della Capitale, che quest'anno ha ospitato oltre cinquanta discipline con numeri ...

Roma-Liverpool - il piano del trasporto pubblico verso lo stadio : ROMA - Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool . Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions ...

Roma-Liverpool - il trasporto pubblico per lo stadio : Divieti di sosta e possibili chiusure al traffico per la semifinale di Champions League che si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool. Su ‘muoversiaroma.it’ viene indicato il piano del trasporto pubblico per raggiungere l’impianto sportivo. Il Foro Italico è servito da: il tram 2 (piazzale Flaminio/metroA-piazza Mancini), dai bus di 23 (Marconi-Ostiense/metro BGarbatella-piazzale ...

Hyperloop One - rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.

Frongia : “auspico prevalga sportività per Roma-Liverpool” : “Roma Liverpool è sempre stata una partita speciale. Il mio primo augurio, dopo i tristi fatti dell’andata, è che non ci siano sentimenti di rivalsa e che all’Olimpico prevalga il buonsenso tra le due tifoserie e si possa vivere un clima di assoluta sportività, sia in campo che fuori”. Lo afferma l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Daniele Frongia. “La violenza va ...

Roma. Ponte del Primo maggio : gli orari del trasporto pubblico : Questo l’orario del servizio pubblico dal 29 aprile al 1 maggio a Roma. Domenica 29 aprile normale servizio dei giorni festivi

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Il Roland Garros in versione esports : a Roma torneo per tutti gli appassionati : Anche il mondo del tennis è stato conquistato dagli esports, una passione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Proprio questo ha spinto a organizzare una versione sullo schermo del Roland Garros, il torneo che si tiene ogni anno in Francia. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Bigben e con l’ente che […] L'articolo Il Roland Garros in versione esports: a Roma torneo per tutti gli appassionati è ...

il supertifoso Romanista enrico vanzina dopo il liverpool : 'il ritorno? mi affido a john lennon…' - Sport : Stefano Caselli per il Fatto Quotidiano Circola sul web una cosa chiamata 'il pensiero del romanista' che più o meno dice così: 'Io tifo Roma, pensa te se mi può interessare vincere la Coppa'. Ecco, ...

Roma - Sport In Famiglia : boom di presenze all'Eur - : Il Parco Centrale del Lago dell'Eur si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto dove socializzare, praticare Sport, provare nuove attività ed emulare i grandi campioni presenti. Sotto un sole d'estate, nei primi giorni d'apertura la manifestazione ha registrato il record di presenze, in particolare nella ...

Liverpool-Roma - Graziani : “sogno la vendetta sportiva…” : Liverpool-Roma, il commento di Graziani. “L’augurio e’ che la Roma possa ‘vendicarci’ gia’ a partire da stasera perche’ noi vogliamo passare questo turno e andare in finale a Kiev. Sarebbe per la societa’ giallorossa e per tutto il CALCIO italiano un regalo meraviglioso. Speriamo abbia anche un pizzico di fortuna…”. Sono le parole di Ciccio Graziani, oggi a Catania per ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Campionato Primavera - Milan-Roma in diretta su Sportitalia : Rossoneri e giallorossi si affronteranno in un posticipo ricco di significato: la lotta per l'accesso alle finali è apertissima, il Milan di Lupi non può sbagliare. L'articolo Campionato Primavera, Milan-Roma in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.