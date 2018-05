Roma | scoppia l’ira di Monchi | “Non capisco perchè non ci sia il Var…”

Liverpool- Roma - dito medio di Pruzzo e Conti. E sul web scoppia la polemica della tifoseria : Bruno Conti e Roberto Pruzzo hanno dimostrato - seppur in modo poco elegante - di non aver dimenticato la brutta notte del 30 maggio 1984, quando gli undici metri (maledetti) sancirono la vittoria del Liverpool nella finale di Coppa Campioni (diventata Champions League).La polemica Peccato che la poca eleganza del duo Conti- Pruzzo non sia andata giù alla tifoseria della Roma. Andiamo con ordine: i due ex calciatori si sono fatti immortalare prima ...

Roma -Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni . Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella , portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...