Roma | ripartire e non dimenticare le grandi bellezze

sport.ilmessaggero

: Terminiamo questa #ChampionsLeague con una vittoria voluta, desiderata e cercata fino alla fine. Abbiamo raggiunto… - Totti : Terminiamo questa #ChampionsLeague con una vittoria voluta, desiderata e cercata fino alla fine. Abbiamo raggiunto… - nzingaretti : Un centrosinistra aperto, plurale, largo è vincente, come abbiamo dimostrato alle regionali del Lazio. Se ci isolia… - sindynw : RT @Totti: Terminiamo questa #ChampionsLeague con una vittoria voluta, desiderata e cercata fino alla fine. Abbiamo raggiunto questa semifi… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Arrivederci, Champions. Non era una finale, ma a sorridere è ancora una volta il Liverpool. Come trentaquattro anni fa. Sarà per la prossima stagione, anche se oggi lanon ha la certezza di ...