Roma | Ostia | responsabile duplice omicidio arrestato

«Coca Capitale» - Le Iene entrano nel centro del traffico di droga di Roma : da Ostia al Laurentino 38 : 'Coca Capitale' è il titolo e il concetto che meglio esprime il movimento di droga nella città di Roma che Le Iene , in onda questa sera su Italia Uno, definisco la 'narco città' . L'inviata Roberta ...

Roma : vigilanza in aumento in siti archeologici Ostia. Due arrestati : Roma: ammanettati sono di nazionalità cilena Roma – Visto l’aumento dei turisti previsto nei prossimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Ostia stanno aumentando i servizi di vigilanza. Nonché il numero di sopralluoghi all’interno dei luoghi archeologici siti nel proprio territorio. A Ostia Antica, l’area del parcheggio antistante al parco archeologico è stata oggetto di un costante monitoraggio da parte dei Carabinieri ...

Bacharach al Teatro Romano Ostia Antica : ROMA, 13 APR - Burt Bacharach festeggerà i suoi 90 anni il 25 luglio prossimo con un concerto che si terrà al Teatro Romano di Ostia Antica. C'è chi dice che la musica di Bacharach aiuti ad evadere ...

Roma. Riaperto centro Ama a Ostia : Sono ormai centinaia i cassonetti per la raccolta dei rifiuti che qualcuno ha deciso di incendiare: parliamo di 230 contenitori

Tra evento e gara sbarca a Ostia la 'Challenge Roma 2018' : Il triathlon è soprattutto uno sport ecologico, a impatto zero, rispettoso dell'ambiente, che trova la sua essenza all'interno di location caratterizzate dal verde, al mare o in montagna, in ...

Come il comune di Roma ha tolto la speranza ai ragazzi di Ostia : In questi giorni sulla spiaggia di Ostia, a pochi passi dal luogo in cui oltre 40 anni fa venne ucciso Pier Paolo Pasolini, sì sta consumando un nuovo delitto: l'omicidio della speranza dei tanti ragazzi sfortunati che negli anni scorsi, proprio su quella spiaggia, avevano grazie al lavoro cominciato a vincere la loro battaglia contro l'emarginazione.La vicenda è quella degli otto chioschi fatti demolire dal comune di Roma nelle ...

Roma - giornalista aggredito - via al processo. Piervincenzi : 'Spada non deve chiedere scusa a me - ma a Ostia' : Il Campidoglio è parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvez Del Puerto accusati di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ai ...

Roma : Operazione dei Carabinieri a Ostia - 2 arresti : Roma: Scippo e vendita di prodotti rubati, due arresti a Ostia Roma – Sempre intensa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia. Numerose... L'articolo Roma: Operazione dei Carabinieri a Ostia, 2 arresti proviene da Roma Daily News.

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - indaga la procura di Roma. Il padre : 'Omicidio razzista' : 'Perchè lei?', si è chiesta la sorella, 'era la più gentile del mondo, aiutava tutti'. Infine c'è da verificare un'eventuale responsabilità dei medici. Mariam dopo il pestaggio è stata portata in ...

Studentessa di Ostia uccisa a Nottingham - indaga la procura di Roma. Il padre : "Omicidio razzista" : Morta dopo 20 giorni coma. Ora indaga anche la procura di Roma sulla morte di Mariam Moustafa, 18enne romana di origine egiziana aggredita da una baby gang femminile a Nottingham e morta...

Galen Rupp vince come da pronostico la Roma Ostia con 9172 arrivati : Ma come sempre la Huawei RomaOstia è stata una vera e propria festa per i runner, provenienti da tutto il mondo: in oltre 11000 alla partenza di cui 9172 al traguardo. A loro si sono aggiunti altri ...

Atletica - RomaOstia 2018 : Galen Rupp e Haylu Tesfay vincono sul litorale laziale - 11000 podisti al via! : La RomaOstia non ha deluso le aspettative della vigilia: la mezza maratona più partecipata d’Italia (11000 podisti al via) ha regalato emozioni, soprattutto allo statunitense Galen Rupp che si è imposto nella grande classica laziale. L’americano, bronzo nella Maratona alle Olimpiadi di Rio 2016, è diventato così il primo non africano a primeggiare in questa gara dopo addirittura 21 anni di successi africani: l’ultimo bianco a ...

Ostia - viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

Roma-Ostia - Galen Rupp : 'Amo questa città - dopo la gara visiterò San Pietro' : Gli atleti africani sono disposti, più di altri, proprio al sacrificio per lo sport trovando nello stesso un motivo di riscatto e di affermazione personale. Ma tutti possono, impegnandosi, ottenere ...