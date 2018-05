Roma | nuova opera di Sirante | Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle È

Da Il Commissario Montalbano a Hitler e gli ebrei Romani : CCLXX è la nuova scommessa di Palomar : Sicuramente la Palomar di Carlo Degli Esposti non ha bisogno di presentazioni ma con CCLXX sembra proprio che si possa arrivare a dire che siamo davanti ad un possibile salto di qualità per la società. Da Il Commissario Montalbano a I Delitti del BarLume a Braccialetti Rossi, sono questi alcuni dei titoli che portano la firma della Palomar che adesso si prepara a portare sul piccolo schermo il rastrellamento degli ebrei romani con la serie ...

UFFICIALE : nuova avventura per l'ex Roma Bastos : Visto in Italia con la maglia della Roma , Michel Bastos , laterale brasiliano, ha firmato con lo Sport Recife , dove arriva in prestito dal Palmeiras.

Presentata la nuova drink list del barmanager Alessandro Antonelli dello Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel : Si è tenuta allo Sky Stars Bar Panoramico – il bar delle Stelle dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59), la presentazione della nuova drink list del bar con i suoi sette cocktail inediti, ispirati ad altrettanti murales romani, frutto dell’estro e della creatività del barmanager Alessandro Antonelli. Durante la serata, con la incantevole vista dall’alto della città di Roma, è stato possibile degustare i drink ...

Roma - c’è tanto da salvare : l’atteggiamento nel finale e Perotti in più al ritorno - l’Olimpico può trascinare ad una nuova impresa : Liverpool-Roma, si è conclusa l’andata della semifinale di Champions League, partita dai due volti per la squadra di Di Francesco, 5-2 il risultato finale. Nei primi minuti la Roma prova a ‘tenere’ poi sale in cattedra l’ex Salah e per i giallorossi sono guai. L’egiziano è immarcabile, doppietta ed assist, altri due gol di Firmino e Mané mentre nel finale la squadra di Di Francesco riapre tutto grazie alle rete di ...

Rap - Garfo da Roma con 'Matto' - la nuova scuola più nuova della nuova : 'Tutti sanno che sono un matto / Sono al mondo e non so che ci faccio / Tutti sanno che sono un matto / Sono al mondo e non so che ci fa-'.

Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano Berlusconi : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

Roma - nuova voragine : Ancora un caso di dissesto del manto stradale a Roma, con conseguenti problemi alla circolazione. Una voragine si è infatti aperta in via Flaminia . La strada, tra via Nicaragua e via Bevagna, è stata ...

Furto in Chiesa Nuova a Roma - ritrovato e riconsegnato il quadro LE FOTO : ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesa Nuova, nel centro storico di Roma, e denunciato un restauratore. I Carabinieri della stazione San Pietro, in collaborazione ...

Roma. Recuperato il quadro rubato alla Chiesa Nuova : Roma. Recuperato il quadro rubato alla Chiesa Nuova – Ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesta Nuova (Santa Maria in Vallicella), nel centro storico di Roma e denunciato un restauratore. I Carabinieri della Stazione San Pietro, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, hanno Recuperato il quadro raffigurante “Sacro Cuore di Gesu” del pittore Pietro Gagliardi, ...

La Formula E sbarca a Roma : “Vetrina di una nuova visione del futuro” : “Mancano pochi giorni al semaforo verde che dara’ il via a uno dei grandi eventi dell’anno. Sabato Roma ospitera’ l’attesa tappa del campionato di Formula E riservato alle auto totalmente elettriche. La Capitale diventera’ vetrina di un importante appuntamento sportivo internazionale e soprattutto di una nuova visione del futuro, che mette al centro la mobilita’ sostenibile, l’innovazione ...