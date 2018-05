Roma-Liverpool | tifoso si prende gioco di Sean Cox | l' immagine diventa virale ma sui

Roma-Liverpool : 12 multe per vendita alcolici : Roma – I servizi di sicurezza, iniziati fin dalla serata del primo maggio si stanno concludendo. Hanno richiesto un grande dispiegamento delle forze dell’ordine, impegnate a far si che l’evento sportivo potesse svolgersi nella massima sicurezza e tranquillità. Positivo il bilancio conclusivo. Nessuna criticità di rilievo e’ stata infatti riscontrata nel corso della permanenza dei tifosi inglesi nella Capitale. Grazie al ...

Ascolti tv - oltre 8.7 milioni di telespettatori per Roma – Liverpool : E’ Canale 5 a vincere il prime time del 2 maggio con la partita Roma-Liverpool conquistando 8 milioni 712mila telespettatori e il 32.11% di share. Ascolti tv prime time 3 milioni 99mila telespettatori hanno seguito su Rai1 il film Qualcosa di nuovo, interpretato da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, per uno share di 12.4%. Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? che ha raggiunto 2 milioni 442mila spettatori ...

Pagelle / Roma-Liverpool (4-2) : i voti della partita. Mané - il terrore della difesa (Champions League) : Pagelle Roma Liverpool (4-2): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo ieri all'Olimpico per la Champions League, semifinale di ritorno.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:41:00 GMT)

MOVIOLA Roma Liverpool / De Rossi : il rigore? L'ho visto benissimo - ce l'avessero dato... : ROMA-LIVERPOOL, la MOVIOLA: due rigori negati. GialloRossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'arbitro Skomina è scandaloso(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:39:00 GMT)

Roma-Liverpool - oltre 8 - 5 milioni di spettatori davanti al teleschermo : Il ritorno della semifinale di Champions ha fatto registrare ascolti migliori rispetto alla gara di andata. La più vista rimane Real Madrid-Juventus. L'articolo Roma-Liverpool, oltre 8,5 milioni di spettatori davanti al teleschermo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Liverpool - Pallotta : «Arbitrare così è ridicolo» : «Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È...

Champions : Roma fuori a testa alta. Liverpool in finale col Real : Questa volta l'impresa non è riuscita: i giallorossi dovevano ribaltare la sconfitta per 5 a 2 all'Anfield. Recriminazioni per due calci di rigore non concessi ai padroni di casa - La grande impresa ...

Ascolti tv 2 maggio 2018 : Qualcosa di nuovo (12 - 4%) - Roma – Liverpool (32 - 1%) : Ascolti tv mercoledì 3 maggio 2018 prima serata: ieri sera Qualcosa di nuovo e Roma – Liverpool visti da… Quali sono gli Ascolti registrati dai programmi in onda mercoledì 3 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire Qualcosa di nuovo, film con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, è stato visto da […] L'articolo Ascolti tv 2 maggio 2018: Qualcosa di nuovo (12,4%), Roma – Liverpool (32,1%) proviene da ...

Ascolti TV | Mercoledì 2 maggio 2018. Roma – Liverpool domina con il 32.1% : Roma - Liverpool Su Rai1 Qualcosa di Nuovo ha conquistato 3.099.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 Roma – Liverpool ha raccolto davanti al video 8.712.000 spettatori pari al 32.1% di share. Su Rai2 Aldo, Giovanni e Giacomo – Live on Stage ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire ha intrattenuto 1.500.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti ...

Roma-Liverpool fa la storia : è l’incasso più alto di sempre per un’italiana : Il match tra i giallorossi e i Reds ha fatto registrare il record di incassi per una squadra italiana per la terza volta in stagione: superata subito Inter-Juventus. L'articolo Roma-Liverpool fa la storia: è l’incasso più alto di sempre per un’italiana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Liverpool - arrestati due ultrà inglesi : altre sei persone denunciate : Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla ...

Ascolti tv ieri - Qualcosa di nuovo vs Roma – Liverpool | Auditel 02 maggio 2018 : Eccoci tornati puntuali come sempre con gli Ascolti tv ieri, 2 maggio 2018. ieri sera a contendersi il podio dello share sono stati, come sempre, Rai 1 con il film in prima tv “Qualcosa di nuovo” e la gara di champions league Roma vs Liverpool su Canale 5. Vediamo tutti i dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera dei nove principali canali del Dtt. Ascolti tv ieri, 02 maggio 2018 –dati di ascolto disponibili a partire ...

Roma-Liverpool - Di Francesco : 'Dovevamo crederci di più' : Roma, 3 mag. , askanews, 'Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti. Non dimentichiamo che ero alla prima esperienza in Champions League, la Roma non è abituata a questi match. ...