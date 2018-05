Roma-Liverpool | Pallotta | ' Arbitrare così è ridicolo'

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Roma-Liverpool - Klopp : "In finale per Sean. Eliminata una grande Roma" : Jurgen Klopp si gode la finale raggiunta, anche se dopo il 5-2 di Anfield forse pensava a una serata più tranquilla. "Al 100% dedichiamo questa finale a Sean Cox che sta lottando per qualcosa molto ...

Roma-Liverpool - i Reds festeggiano la finale con striscione dedicato a Sean Cox : Al termine del match con la Roma, che è valso il passaggio del turno nonostante la sconfitta per 4-2, i giocatori della squadra di Klopp hanno festeggiato l'approdo alla finale di Kiev mostrando in ...

Roma-Liverpool 4-2 ma non basta : la finale di Champions va ai Reds : A un gol dai supplementari, per continuare a sognare, e in grande. Serviva un miracolo, un secondo miracolo calcistico dopo quello contro il Barcellona. Ma in una partita palpitante, un Liverpool coriaceo e per nulla arrendevole o attento solo a difendere il 5-2 dell'andata, ed anche un fallo di mano nell'area piccola dei Reds, mandano in frantumi i sogni di rimonta della Roma e di accesso alla finale di Champions League. È ...

Champions League Roma-Liverpool 4-2 - il tabellino : ROMA - La Roma batte il Liverpool 4-2 nella gara di ritorno delle semifinali di Champions, ma non basta. Liverpool che passa in vantaggio per primo con Mané , poi il pareggio giallorosso arriva sull'...

Roma-Liverpool 4-2 - ad un passo dal sogno : orgoglio giallorosso - gli applausi dell’Olimpico : Roma-Liverpool- Finisce 4-2 in favore dei giallorossi il match di ritorno valido per le semifinali di Champions League. La Roma esce a testa alta, altissima. Il Liverpool vola a Kiev, dove ad attenderlo ci sarà il Real Madrid. NOTTE DA sogno Una notte complicata fin dall’inizio. Il gol iniziale di Manè rompe gli indugi e […] L'articolo Roma-Liverpool 4-2, ad un passo dal sogno: orgoglio giallorosso, gli applausi dell’Olimpico ...

Champions. La Roma si ferma a un passo da Kiev - il 4-2 al Liverpool non basta : Sotto due volte (Mané e Wijnaldum) i giallorossi restano in gara (autorete di Milner e Dzeko). Negli ultimissimi minuti Nainggolan (86' e rigore al 94') fa accarezzare il sogno di equilibrare il 5-2 di Anfield. In finale ci vanno i Reds

Champions - Roma-Liverpool 4-2 : i Reds staccano il biglietto per la finale di Kiev : la cronaca - Dopo un ottimo avvio della Roma, al 9' è Mané a sbloccare il pari sfruttano un erroraccio di Nainggolan. I giallorossi trovano il pari al quarto d'ora grazie a un rocambolesco autogol di ...

