Roma-Liverpool | arrestati due ultrà inglesi | altre sei persone denunciate

Roma-Liverpool - Di Francesco : 'Dovevamo crederci di più' : Roma, 3 mag. , askanews, 'Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti. Non dimentichiamo che ero alla prima esperienza in Champions League, la Roma non è abituata a questi match. ...

Roma-Liverpool - da Pallotta ai giocatori : 'Serve la Var in Europa' : Roma, 3 mag. , askanews, Coro unanime all'Olimpico dopo l'eliminazione della Roma dalla Champions League anche a causa degli errori arbitrali. Per un Di Francesco che dice 'non serve recriminare sugli ...

La Roma si ferma a un gol dalla rimonta. Liverpool in finale : C'è Edin Dzeko, c'è Radja Nainggolan, due volte, c'è un autogol di James Milner, ma c'è pure Sadio Mané e Georginio Wijnaldum, e questo basta a rendere la vittoria della Roma all'Olimpico inutile. ...

Le pagelle di Roma-Liverpool : I VOTI DELLA ROMA 6,5 ALISSON Due grandi parate su Mane e su Firmino, rischia nel finale coi piedi. 6 FLORENZI meglio quando spinge che quando deve difendere, va due volte vicino al gol. 5,5 MANOLAS L'...

Roma-Liverpool 4-2 - in finale ci vanno i Reds : Roma, 3 mag. , askanews, Alla Roma non riesce la seconda impresa: i giallorossi battono 4-2 il Liverpool all'Olimpico nel ritorno della semifinale di Champions, ma sono i Reds a qualificarsi per la ...

Video/ Roma-Liverpool - 4-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - ritorno semifinale - : Video Roma Liverpool , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League. I giallorossi sfiorano l'impresa all'Olimpico.

Cuore Roma - ma in finale va il Liverpool : La Roma sfiora l'impresa . Batte il Liverpool per 4-2 allo stadio Olimpico, ma non basta. I Reds volano in finale di Champions League per la decima volta nella loro storia, a Kiev il 26 maggio contro ...

Roma-Liverpool 4-2 - la rabbia per il rigore non dato : «Ci vuole la Var - così non va» : Cose mai viste» dice Monchi. Durissimo l'attacco del d.s. della Roma alla fine della partita col Liverpool . Nel mirino la direzione, pessima, dell'arbitro sloveno Skomina. «È ora di alzare la voce» ...

Champions League : Roma fuori a testa alta. Liverpool a Kiev : Champions League: i giallorossi vincono 4-2 ma non basta Non sono bastati 4 gol alla squadra di Eusebio Di Francesco per ribaltare la sconfitta di Anfield. All’Olimpico termina 4-2 senza non poche recriminazioni. Negati due rigori ai padroni di casa, che nonostante due volte in svantaggio sfiorano una clamorosa rimonta. L’autogol di Milner, Dzeko e una doppietta di Nainggolan piegano i reds, ma i gol di Manè e Wijnaldum mandano in ...

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Arbitrare così è ridicolo' : 'Per prima cosa vorrei fare i complimenti al Liverpool per la finale. In secondo luogo, è sotto gli occhi di tutti che la Var sia indispensabile in Champions League. È inaccettabile quello che abbiamo ...

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

MOVIOLA Roma-LIVERPOOL/ Arbitro Skomina scandaloso senza VAR - due rigori negati e mancata espulsione : ROMA-LIVERPOOL, la MOVIOLA: due rigori negati. Giallorossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'Arbitro Skomina è scandaloso(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:35:00 GMT)

