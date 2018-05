Roma | le casse del club sorridono | ma le big d' Europa sono ancora lontane

Roma : banconote rappezzate per aggirare casse automatiche supermercati. Due arresti : Roma – banconote raffazzonate per casse automatiche supermercati Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato due cittadini Romani. La coppia di uomini,... L'articolo Roma: banconote rappezzate per aggirare casse automatiche supermercati. Due arresti proviene da Roma Daily News.