Roma | lavori di bonifica attorno alle Mura Aureliane

Roma - tram sulla Tiburtina - lavori dal 2020 : ecco il progetto : La commissione capitolina mobilità ha analizzato stamattina il progetto della Tranvia Tiburtina, da piazzale del Verano fino al piazzale Ovest della stazione Tiburtina. I lavori potrebbero partire nel ...

Spelacchio fatto a pezzi in Trentino. Iniziati i lavori per la casetta di legno che verrà donata alle mamme di Roma : Spelacchio lotta insieme a noi. L'abete rosso, diventato l'albero di Natale più sfortunato e più famoso della storia di Roma, è tornato nella sua terra, in Val di Fiemme, in Trentino, dove la segheria della Magnifica Comunità di Fiemme lo ha fatto a pezzi per trasformarlo nella "Baby little Home", la casetta in legno che sarà poi donata alla Capitale e che consentirà alle mamme di accudire i propri ...

Roma. Lavori Tiburtina ripartono i cantieri : ripartono su via Tiburtina, dopo anni di ritardi, i Lavori che prevedono l’allargamento della strada a tre corsie per senso

Stasera Roma-Barcellona. Di Francesco : serve miracolo. Pallotta : niente stadio se lavori non partono : La Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 4-1 dell'andata ai giallorossi serve "un miracolo o qualcosa diveramente impensabile", come ha detto Di Francesco

Città Metropolitana di Roma : Lavori e ordinanze su strade provinciali : Roma – Sulla S.P. 13/b Aurelia B.go San Martino II in corrispondenza del Cavalcavia n. 135 “via Boietto” su Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia ci sarà un senso unico alternato con installazione impianto semaforico . L’ordinanza avrà corso da questa mattina e verrà mantenuta per tutta la durata dei Lavori. La cui conclusione e’ prevista per il giorno 21.05.2018. Senso unico alternato con installazione di ...

Roma : Lavori su Ponte Principe Amedeo - dureranno 3 mesi : Roma – Sul Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, più noto come ‘Ponte Pasa’, i Lavori “potrebbero partire entro 45 giorni”, al netto di ricorsi. È stata espletata la gara ed effettuate quasi tutte le verifiche da parte dell’Anac. Cosi’ il tecnico dell’ufficio Opere stradali del Comune di Roma, Andrea De Gorga, durante i Lavori della commissione Mobilita’ presieduta da Enrico Stefano. I ...

Roma : iniziati lavori pulizia Colle Oppio da parte di 16 detenuti : Roma – al via pulizia Colle Oppio per 16 detenuti Rebibbia Roma – Ha preso il via stamane, alle 10, l’iniziativa che vedrà coinvolti 16... L'articolo Roma: iniziati lavori pulizia Colle Oppio da parte di 16 detenuti proviene da Roma Daily News.

Maltempo Roma : lavori rattoppo per 50 mila buche : Da dieci giorni le strade di Roma sono costellate da una serie di piccoli cantieri, con le squadre di pronto intervento al lavoro anche di notte per tappare le 50 mila buche censite da Campidoglio e Municipi dopo l’ondata di Maltempo che da una mese interessa la Capitale. Il già disastrato asfalto degli 800 chilometri di strade cittadine di diretta competenza del Comune non ha retto alla combinazione scaturita dalla nevicata del 26 ...

Maltempo Roma - voragini in città : il Comune velocizza i lavori : E’ stata già testata nell’autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l’ondata di Maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l’obiettivo di ...

Buche a Roma - #stradenuove non basta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...

Buche a Roma - il piano Marshall è senza fondi : servono 70 milioni per 200 lavori : Quasi 60 milioni di euro per mettere in sicurezza e rattoppare una ventina di strade per ognuno dei quindici Municipi devastati dai crateri. Ecco a quanto dovrebbe ammontare il piano Marshall per le ...

Roma - lavori metro C svelano la "Casa del comandante". FOTO : Roma, lavori metro C svelano la "Casa del comandante". FOTO Per Rossella Rea, responsabile dello scavo, si tratta di "una scoperta eccezionale". Il sito, situato 12 metri sotto il livello della stazione dell'Amba Aradam, è composto da una domus collegata ai dormitori di una caserma di impianto traianeo. LA ...

Partono i lavori per lo svincolo SS 268 su via Romani a Madonna dell'Arco : S,Anastasia (NA) - Madonna dell'Arco avrà lo svincolo della SS. 268, L'apertura dello svincolo della strada statale 268 all'altezza di via Romani, frazione di Madonna dell'Arco, non è più solo un desiderio: sono in corso i lavori per il carotaggio. La notizia del primo passo in avanti è pervenuta questa mattina dal Sindaco Lello Abete e dal Presidente del Consiglio comunale, Mario Gifuni, che ha appreso anche il via libera dato dalla Gori, la ...