Roma | invasione rifiuti | emergenza in anticipo

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : questa volta sono entrati in un condominio : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

Roma - l'invasione dei mini-van neri : business cinese degli abusivi : Hanno minivan con i vetri oscurati, occupano pezzi di città, soprattutto quelli pregiati a ridosso dei monumenti, invadono spazi che non sono poi così inferiori a quelli di un bus turistico. ...

Uomini in kilt e cornamusa - è invasione scozzese a Roma : Roma, , askanews, - Uomini in kilt a Roma, e cornamusa. E' invasione scozzese nella Capitale in occasione della partita di rugby che si gioca all'Olimpico tra Italia e Scozia per la quinta e ultima ...