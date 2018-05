Roma | giovane trovato morto in camera Probabile overdose | indagata la ragazza per

Parioli - morto giovane di 22 anni : sul corpo una scritta sospetta/ Roma - probabile overdose di metadone : Roma, giallo ai Parioli: un giovane 22enne è stato trovato morto in casa nella Villa Grazioli del ricco quartiere Romano. Sulla schiena una scritta con rossetto: overdose?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:41:00 GMT)

Roma : Giovane trovato morto - forse per overdose metadone : Roma – La causa della morte del 22enne ritrovato senza vita ieri nella sua casa in via di Villa Grazioli sarebbe stata una massiccia dose di metadone. Salvo colpi di scena che potrebbero emergere dall’autopsia, secondo quanto si apprende sarebbe questa in zona Parioli. Il Giovane con problemi di dipendenza dalla droga era stato ritrovato privo di vita con una scritta lasciata con un rossetto da una ragazza. Che avrebbe trascorso con ...

Giovane di 22 anni trovato morto nella sua camera ai Parioli di Roma : Un 22enne è morto per cause ancora da accertare nel suo appartamento di Via di Villa Grazioli, ai Parioli. Una volante della polizia e i sanitari del 118 sono intervenuti dopo la segnalazione di un malore: tutti i tentativi di rianimazione del Giovane, trovato riverso sul letto della sua camera, sono risultati inutili.È stata la madre a chiedere soccorso: il 22enne - che secondo le prime informazioni avrebbe avuto problemi di ...

Roma - giovane seminarista americano trovato morto : ombre sulla sua fine : Roma, giovane seminarista americano trovato morto: ombre sulla sua fine Anthony Freeman, 29 anni, aveva passato la Pasqua con alcuni compagni il giorno prima del decesso. Tutto lascia pensare che ad ucciderlo sia stato un malore, ma i dubbi restano Continua a leggere

Roma - giallo sulla fine del seminarista : giovane Legionario di Cristo trovato morto in convento : Il saluto prima di andare a dormire. Poi la morte poche ore dopo, nel cuore della notte. Un decesso avvolto nel mistero fra le mura del seminario. Era un ragazzo atletico, Antonhy Freeman, il 29enne...

Lite per una ragazza - giovane dei Castelli Romani pestato davanti a un locale : pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...

Roma : squadra più giovane e nuova preparazione : Il Corriere dello Sport in edicola oggi prova a disegnare la nuova Roma . Rosa ringiovanita per abbassare i costi e rivoluzione nella preparazione estiva: cambiano i preparatori , via gli americani, Vizoco avrà un ...

L'obiettivo di Monchi : una Roma più giovane : Premessa d'obbligo: come già dimostrato la scorsa estate con Kolarov , Moreno e Gonalons, , quando c'è da prendere un calciatore Monchi non guarda alla carta d'identità. Se il gioco qualità-prezzo ...

Special Olympics da Roma a Biella per documentare la vita del giovane Carlos Gianesini FOTOGALLERY : ... paese in cui il giovane abita, mentre negli ultimi mesi il professionista Stefano Ceretti l'ha introdotto nel mondo della moda. Da questa collaborazione e per celebrare l'importanza del 2 Aprile, ...

Il Cinecircolo Romano assegna ad Easy di Andrea Magnani il Premio Cinema Giovane : In tempi in cui il web inghiotte la fruizione filmica in un'ipertrofia di gusti ed emozioni che gonfia i circuiti secondo modalità che restano, però, maggiormente staccate dal confronto diretto delle idee, le rassegne dei cinefili riportano il Cinema fra la gente, corroborando, attraverso conferenze e dibattiti, l'aggancio fra attori e registi ed il pubblico degli spettatori. Empatia e forza dei Cineforum Il Cinecircolo Romano, che dal 12 al 14 ...

GB - giovane Romana uccisa : indagini pm : 14.05 La Procura di Roma ha aperto un'indagine in relazione alla morte di Mariam Moustafa, la diciottenne di origini egiziane nata e cresciuta a Roma nel quartiere litoraneo di Ostia, picchiata da una baby-gang di ragazzine inglesi nel centro di Nottingham e morta dopo tre settimane di coma. Il fascicolo, nel quale si ipotizza il reato di omicidio, è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco.

Roma - il giovane raccattapalle perdona Ferreyra : 'È stato solo un gesto di rabbia' : La spinta di Facundo Ferreyra al raccattapalle a bordocampo, poi sanzionata con un'ammonizione dall'arbitro, non ha avuto conseguenze gravi per il giovane raccattapalle inciampato oltre i cartelloni ...