Roma | controlli e multe a Ciampino contro manodopera irregolare

Roma Liverpool : tifosi inglesi nella Capitale - controlli e divieti : controlli non solo nell'area dello stadio, ma anche nel centro storico, stazioni e aeroporti. Villa Borghese super blindata fin dal mattino e divieto di bere alcolici in strada così come altre bibite ...

Controlli Roma – Liverpool : sequestri nei depositi di merce a Piazza di Spagna : Continuano i Controlli da parte della Polizia Locale nell’area del centro storico, come effetto delle misure preventive messe in atto in vista della partita di questa sera tra Roma e Liverpool. Da Fontana di Trevi, via delle Muratte, a Piazza di Spagna, fino al Colosseo: sono state 40 le pattuglie in servizio dal tardo pomeriggio […]

Roma : Controlli a mercatino Quadraro : Roma – Gli agenti della Polizia Locale del Pics (Pronto Intervento centro Storico) e del VII Gruppo “Tuscolano” hanno eseguito numerosi Controlli. Questo nella zona del Quadraro. L’attività, finalizzata al ripristino del decoro urbano, ha portato al sequestro di 5 metri cubi di materiale vario. Le operazioni, disposte dal Comandante Stefano Napoli in accordo con la presidente del VII Municipio, Monica Lozzi, si sono ...

Controlli Roma : 150 identificati - 38 multe e 2 arresti : Roma – Continuano i servizi di controllo, predisposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia. Finalizzati alla tutela della sicurezza nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Solo nella giornata di ieri sono state impiegate numerose pattuglie. E attuati molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, conseguentemente al prevedibile aumento del traffico veicolare. Il bilancio e’ di 150 persone identificate e ...

Roma : Controlli in areoporto - due denunciati : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto servizio di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato due passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di una cittadina polacca di 23 anni e un argentino di 53 anni. Sorpresi a trafugare profumi e prodotti cosmetici dagli ...

Sale slot - a Roma la delibera bluff : 'Il gioco d'azzardo resta senza regole né controlli' : Orari di apertura senza limiti, nessuna informazione nei locali dei rischi correlati al gioco, scarsi controlli sul rispetto delle distanze minime da scuole, chiese e strutture per giovani e anziani. ...

Roma. Controlli nei locali della movida : Roma. Operazione della Polizia di Stato per il controllo nei locali della movida per garantire qualità e sicurezza sui prodotti offerti agli avventori. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Rossella Matarazzo, in collaborazione con personale della Asl di Roma, hanno ispezionato 11 esercizi commerciali, elevando complessivamente sanzioni amministrative per 20 mila euro. Chiusi due locali: una rivendita di frutta ...

Roma : controlli a tappeto della Polizia in campo nomadi via dei Giordani : Roma – controlli serrati su persone, mezzi e baracche presso il campo nomadi di via dei Giordani. Ben 50 uomini della Polizia sono impegnati nelle operazioni all’interno dello stesso. Nello medesimo campo, nella notte del primo aprile, era stato tratto in arresto un cittadino serbo di 40 anni. Con accusa di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato, nonché denunciato per furto in ...

Scontro diplomatico tra Roma e Parigi. La Francia : stop ai controlli a Bardonecchia : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Roma : Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stabili occupati : Roma – controllo in un edificio in via Vittorio Amedeo II Roma – Polizia di Stato impegnata in servizi straordinari per il controllo del territorio,... L'articolo Roma: Polizia impegnata in controlli su territorio e verifica stabili occupati proviene da Roma Daily News.

Roma : controlli serrati dei vigili a piazza Vittorio. Tanti documenti irregolari : Roma – grande lavoro per i vigili impegnati questa mattina a piazza Vittorio Roma – Questa mattina la Polizia locale di Roma Capitale ha trovato... L'articolo Roma: controlli serrati dei vigili a piazza Vittorio. Tanti documenti irregolari proviene da Roma Daily News.

Roma. Caccia a Mathlouthi Atef : rafforzati controlli su 400 obiettivi : Oggi nella Giornata delle Palme, Roma fa i conti con la notizia del tunisino di 42 anni presunto terrorista pronto

Roma. Controlli antiborseggio : arrestate 12 persone : I Controlli antiborseggio da parte dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma lungo le vie dello shopping, nei pressi dei centri commerciali e delle fermate metropolitane... L'articolo Roma. Controlli antiborseggio: arrestate 12 persone proviene da Roma Daily News.

Roma - Approvato Regolamento Farmer's Market - Filiera corta e controlli - Romait - : ... portiamo davvero la campagna Romana dentro la città e compiamo un'azione di ricucitura tra centro e agro Romano che si tradurrà in tutela del territorio, delle sue produzioni e dell'economia delle ...