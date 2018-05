Roberto Fico sta pensando di querelare Le Iene per la vicenda della colf in

Roberto Fico sta valutando di querelare Le Iene per il servizio sul caso della colf in nero : I legali di Roberto Fico stanno valutando se sporgere querela nei confronti de Le Iene e degli organi di stampa che hanno riportato la notizia della colf che lavorerebbe in nero nella casa della compagna del presidente della Camera: "Il presidente Fico non è, né è mai stato, datore di lavoro della signora Imma".Continua a leggere

Roberto Fico - l’accusa de Le Iene : “Ha una colf in nero nella casa di Napoli”. Lui nega : “È un’amica della mia compagna” : L’accusa è pesante: “Roberto Fico ha una colf in nero”. Lui nega e spiega che si tratta solo di “un’amica della mia compagna Yvonne”. Andrà in onda domenica sera il servizio realizzato da Le Iene sul presidente della Camera, che – secondo quanto raccolto dall’inviato Antonino Monteleone – pagherebbe una colf senza contratto nell’abitazione che divide con la sua fidanzata a Napoli. La ...

Le Iene : "Roberto Fico ha una colf in nero a Napoli". Lui prima nega e poi ammette : "È un amica" : Altro che auto blu e scorta. Il problema di Roberto Fico si chiama Imma, è una collaboratrice domestica, una colf, un'amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera. Fico finisce al centro delle polemiche per un servizio delle Iene (andrà in onda stasera) che racconta di 500 euro "in nero" a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o ...