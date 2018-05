Risultato negativo per Northern Trust

MISTER IORI : "C'E' RAMMARICO PER IL Risultato negativo A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" - VIDEO CRONACA - : MISTER IORI: "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" , VIDEO CRONACA, sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

Risultato negativo per Ralph Lauren : Composto ribasso per la maison statunitense , in flessione dell'1,97% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Risultato negativo per Micro Focus International : Si muove verso il basso Micro Focus International , con una flessione dell'1,82%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micro Focus ...

Risultato negativo per El.En : Ribasso per El.En , che presenta una flessione dell'1,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Risultato negativo per Ferrari : Ribasso composto e controllato per Ferrari , che presenta una flessione dell'1,92% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...

Risultato negativo per Brunello Cucinelli : Rosso per il re del cachemire , che sta segnando un calo dell'1,90%. L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

No Billag : sollievo per il Risultato negativo in Ticino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Risultato negativo per Banca MPS : Seduta in ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che mostra un decremento dell'1,93%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...