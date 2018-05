Risultati in crescita e outlook ottimista per Tesmec

Risultati in crescita per Citigroup : Teleborsa, - Utili e ricavi in crescita per Citigroup, che però non riesce s sorprendere dal fronte ricavi. Nel primo trimestre la big bank americana ha registrato un utile netto di 4,62 miliardi di ...

Risultati in crescita per Citigroup : Utili e ricavi in crescita per Citigroup , che però non riesce s sorprendere dal fronte ricavi. Nel primo trimestre la big bank americana ha registrato un utile netto di 4,62 miliardi di dollari , o 1,...

CDP - Risultati in forte crescita nel 2017 : Teleborsa, - 2017 da ricordare per CDP . Rispetto all'anno precedente l' utile netto della Capogruppo , in assenza di componenti straordinarie, è risultato essere pari a 2,2 miliardi di euro , +33% ...

CDP - Risultati in forte crescita nel 2017 : 2017 da ricordare per CDP . Rispetto all'anno precedente l' utile netto della Capogruppo , in assenza di componenti straordinarie, è risultato essere pari a 2,2 miliardi di euro , +33% circa rispetto ...

Ferrovie - Risultati in crescita nel 2017. Investimenti per 5 - 6 miliardi : Ferrovie dello Stato Italiane si conferma primo gruppo industriale per Investimenti in Italia, con un volume pari a 5,6 miliardi di euro , 99% sul territorio nazionale, . Il risultato netto del gruppo ...

Gruppo FS - Risultati in crescita nel 2017. Investimenti per 5 - 6 miliardi : Buoni i numeri del 2017 del Gruppo FS Italiane , che si conferma primo Gruppo industriale per Investimenti in Italia, con un volume pari a 5,6 miliardi di euro , 99% sul territorio nazionale, . Questi ...

Immsi - Risultati in forte crescita nel 2017 : Teleborsa, - 2017 positivo per il Gruppo Immsi che ha registrato performance positive e in deciso miglioramento, con il ritorno all'utile e la riduzione del debito . I ricavi consolidati sono pari a 1.

SIT : Risultati 2017 in crescita - punta a passare da AIM a MTA : Teleborsa, - SIT chiude il 2017 con ricavi a 324 milioni di Euro, con una crescita organica del 12,4% rispetto ai 288,1 milioni di Euro del 2016. A cambi costanti la crescita 2017 è del 13,2% rispetto ...

SIT : Risultati 2017 in crescita - punta a passare da AIM a MTA : SIT chiude il 2017 con ricavi a 324 milioni di Euro, con una crescita organica del 12,4% rispetto ai 288,1 milioni di Euro del 2016. A cambi costanti la crescita 2017 è del 13,2% rispetto al 2016. L' ...

PharmaNutra annuncia Risultati in crescita : Teleborsa, - PharmaNutra ha concluso l'esercizio 2017 con ricavi consolidati pari a 37,8 milioni di Euro, in crescita del 15,3% rispetto ai 32,8 milioni di dell'esercizio precedente grazie alle ...

PharmaNutra annuncia Risultati in crescita : PharmaNutra ha concluso l'esercizio 2017 con ricavi consolidati pari a 37,8 milioni di Euro, in crescita del 15,3% rispetto ai 32,8 milioni di dell'esercizio precedente grazie alle performance ...

A2A - crescita a doppia cifra dei Risultati 2017 : Teleborsa, - A2A ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi pari a 5,9 miliardi di euro in aumento di 817 milioni di euro rispetto all'anno precedente , +16% , . Il Margine Operativo Lordo si attesta a ...

A2A - crescita a doppia cifra dei Risultati 2017 : A2A ha archiviato l'esercizio 2017 con ricavi pari a 5,9 miliardi di euro in aumento di 817 milioni di euro rispetto all'anno precedente , +16% , . Il Margine Operativo Lordo si attesta a 1,2 miliardi ...

Banca Finnat - crescita a doppia cifra dei Risultati d'esercizio : Teleborsa, - Banca Finnat ha chiuso il 2017 con una crescita del margine d'intermediazione del 54% ad 102,3 milioni da 66,5 milioni al 31 dicembre 2016. Migliora anche il margine d'interesse del 17% ...