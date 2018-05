Risultati Europa League Diretta gol livescore | ritorno semifinali | Atletico Arsenal

Europa League : Risultati semifinali - impresa dell’Atletico a Londra in inferiorità numerica per 80 minuti. Marsiglia facile contro il Salisburgo [FOTO] : 1/38 ...

Risultati Europa League/ Andata semifinali : il Marsiglia vede la finale - Griezmann rovina la festa di Wenger! : Risultati Europa League : Andata delle semifinali , 2-0 del Marsiglia sul Salisburgo, l'Atletico Madrid pareggia frenando l'Arsenal nonostante l'inferiorità numerica per addirittura 80 minuti(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Risultati Europa LEAGUE / Lazio - blackout ed eliminazione! Atletico e Arsenal in semifinale : RISULTATI EUROPA LEAGUE: clamorosa eliminazione della Lazio che incassa tre gol in 4 minuti dal Salisburgo e viene ribaltata. In semifinale vanno anche Arsenal, Atletico Madrid e Marsiglia(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:04:00 GMT)