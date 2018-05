Rimandata l' uscita di Disgaea 5 Complete per PC

eurogamer

: La versione PC di #Disgaea5Complete subisce un ritardo. - Eurogamer_it : La versione PC di #Disgaea5Complete subisce un ritardo. - videogames_it : Agony non arriverà a fine marzo, uscita rimandata a data da destinarsi - susy_juve : State tranquilli la vostra uscita è solo rimandata purtroppo #gf15 -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Se stavate aspettando con impazienza di giocare asu PC, sembra che dovrete aspettare ancora. NIS Amerca ha condiviso un comunicato stampa per annunciare che l'del gioco è stata.Come riporta Dualshockers, per essere più precisiper PC doveva uscire a maggio, ma ora è previsto per l'estate 2018. Al momento non ci sono informazioni su una data di rilascio definitiva.L'annuncio menziona che il team ha scoperto un problema recentemente che richiederà tempo per risolverlo, causando il ritardo. Inoltre, tutte le chiavi demo già distribuite sono state disabilitate. Una nuova demo verrà distribuita (richiedendo nuove chiavi) quando il problema sarà risolto.Read more…