Rihanna | la cantante ha spiegato com’è oggi il suo rapporto con Drake

Nuovo record per Rihanna : è la prima cantante donna a superare i 2 MILIARDI di streaming su Apple Music : Rihanna è una delle poche star della Music a in grado di infrangere record su record anche quando non ha singoli o album fuori. via GIPHY RiRi ha raggiunto un Nuovo , importante traguardo: è la prima artista donna a superare i 2 MILIARDI di ascolti in streaming su Apple Music . Congratulazioni! [arc id=”16e1b8dc-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] La notizia è stata diffusa in occasione delle Giornata Internazionale della donna . Apple Music ...

La cantante Rihanna compie 30 anni e li festeggia in grande stile a New York : Rihanna compie 30 anni e li celebra in grande stile, tra fiumi di champagne ed atmosfere scintillanti. A fare da sfondo ai festeggiamenti per il compleanno della cantante, tenutisi durante la serata e la nottata di martedì, la meravigliosa città di New York.finally met my fav! thank you for making my night so special! I'll never forgive you for looking this good at my party tho ❣️Un post condiviso da badgalriri ...