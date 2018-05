Riforma pensioni Arriva il fondo previdenziale territoriale ultime notizie

Riforma PENSIONI/ M5s in difficoltà sui vitalizi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Movimento 5 Stelle in difficoltà sui vitalizi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 maggio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:27:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - scontro Fedriga - Fornero : ‘Preoccupata di Salvini? Bene' Video : Le ultimissime novita' sulla #Riforma pensioni 2018 al 2 maggio arrivano direttamente da Fedriga che attacca duramente la Fornero, rispondendo alle sue ultime provocazioni di un Governo a guida Salvini. La professoressa, nonché ex ministro del Lavoro ed artefice della ‘famigerata’ #Riforma Fornero si è detta molto preoccupata di un Governo a guida Salvini. In tutta risposta, Massimo Fedriga si è detto bene lieto della sua preoccupazione. Nel ...

Riforma pensioni 2018/ Il passaggio al contributivo dura prova anche l’Enpaf (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 maggio. Le riflessioni dell’Enpaf sulla sostenibilità futura del sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 07:14:00 GMT)

Governo - Lega : pronti a intesa con M5s - partire da Riforma pensioni - le novità Video : “Il Governo con chi? Con chi non ha perso le elezioni [Video]” del 4 marzo 2018: non ha dubbi il leader della Lega e del centrodestra Matteo Salvini, che ancora oggi si dice pronto a un Governo con il Movimento 5 stelle capitanato da Luigi Di Maio con il quale si registra una sintonia su diversi punti programmatici, dalla riforma #pensioni al lavoro per i giovani, dalla riforma della giustizia alla riduzione delle tasse. Oggi a Genova, ...

Riforma pensioni/ Scontro a distanza tra Elsa Fornero e Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Scontro a distanza tra Elsa Fornero e Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 maggio(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:59:00 GMT)

Riforma pensioni/ L'avvertimento di Standard & Poor's all'Italia (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 2 maggio. L'avvertimento di Standard & Poor's all'Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:57:00 GMT)

Riforma pensioni/ Rifondazione Comunista contro la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Rifondazione Comunista contro la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:26:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Ape - lavori gravosi e di cura : le priorità per la Cisl (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 maggio. Le parole di Ignazio Ganga sulle priorità in un confronto con le istituzioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:21:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Fase 3 e 63 anni - le richieste della Uil sulla previdenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Fase 3 e 63 anni, le richieste della Uil sulla previdenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:57:00 GMT)

Riforma pensioni/ La richiesta del Cods sul riconoscimento del lavoro di cura (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La richiesta del Cods sul riconoscimento del lavoro di cura. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 16:39:00 GMT)

Riforma pensioni/ Via la Legge Fornero - Cottarelli ricorda quanto costa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Via la Legge Fornero, Cottarelli ricorda quanto costa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:41:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio, in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...

Riforma pensioni 2018/ Barbagallo chiede ancora fase 3 per cambiare Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 1 maggio. Le parole di Carmelo Barbagallo per la festa del lavoro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:33:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Proietti chiede più flessibilità a 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Proietti chiede più flessibilità a 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:56:00 GMT)