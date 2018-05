Riforma ordinamento penitenziario | ' Astensione per sensibilizzare politica e cittadini'

Carceri - il governo approva la Riforma dell’ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approva to la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuota Carceri ” ha detto il ministro della Giustizia ...

Carceri : Salvini - sono della città di Beccaria ma Riforma ordinamento è follia : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “sono della città di Cesare Beccaria, quindi rieducare. Però se vieni condannato a venti anni stai in galera. Non voglio condannare a morte nessuno, ma se spacci droga davanti alla scuola di mio figlio vai in galera non è che esci di galera”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su La7, mentre il governo si appresta a varare la riforma ...