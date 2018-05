Rifiuti | protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche 3

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Promuovere lo sviluppo della legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica nell’attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive. Questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione sottoscritto oggi presso la sede della Confindustria di Viale dell’Astronomia dal Generale dei Carabinieri e Commissario di Governo, Giuseppe Vadalà , e ...

Rifiuti : protocollo collaborazione tra Confindustria e Vadalà su bonifiche (2) : (AdnKronos) – Nel settore delle bonifiche questo protocollo costituirà un valore incondizionato per il nostro Paese poiché è volto ad ottenere una elevata collaborazione nell’operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici e, conseguentemente, una maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione della bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica.“La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri è un ...