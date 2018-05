Rifiuti | Italia a due velocità | ' Nord in media Ue | costi alti al Sud'

Torna l'emergenza Rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

Rifiuti - contro gli inceneritori diciamo ‘game over’ allo Sblocca Italia : La recente sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di Associazioni e Comitati contro il Decreto Sblocca Italia, rimandando la decisione alla Corte di giustizia europea, è motivo di grande soddisfazione per tutti coloro che da decenni si battono nel nostro Paese per una corretta gestione dei Rifiuti e sarà oggetto di una conferenza stampa il 4 maggio ore 11 davanti all’obelisco di Montecitorio con parola d’ordine ...

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

I roghi di Rifiuti nel nord Italia : Negli ultimi anni è diventato un problema sempre più frequente, come ha scoperto una commissione parlamentare d'inchiesta che ha concluso poco fa i suoi lavori The post I roghi di rifiuti nel nord Italia appeared first on Il Post.

Più calda - più invasa dai Rifiuti : è l'Italia nell'annuario Ispra : l'Italia ha in atto una politica di contenimento dello sforzo di pesca in accordo con la Politica Comune della Pesca. Lo sforzo di pesca, in costante diminuzione dal 2004, ha registrato un aumento ...

L’ambiente in Italia : clima pazzo - meno emissioni e più Rifiuti : I dati presentati oggi alla Camera dei deputati dall’istituto ambientale pubblico e dalle agenzie territoriali fanno il punto sulla situazione degli ecosistemi nel paese

Elezioni e inchiesta Rifiuti - De Luca all'attacco : 'Solo porcherie. Il M5S? Ha truffato gli italiani' : Il M5s per dieci anni ha truffato gli italiani e raccontato che l'Italia, tranne loro, è costituita da un mondo di delinquenti, imbroglioni e incapaci . Hanno diffuso un linguaggio aggressivo al ...