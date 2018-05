Ricerca | scoperta molecola che scioglie i grassi anche a freddo

CERVELLI DI MAIALE IN VITA PER 36 ORE FUORI DAL CORPO/ La scoperta dei Ricercatori di Yale : i dettagli : CERVELLI di MAIALE in VITA per 36 ore FUORI dal CORPO, l'incredibile scoperta dei ricercatori dell'università di Yale: i dettagli del loro rivoluzionario progetto.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:19:00 GMT)

Scoperta causa di grave forma di encefalopatia da team di Ricercatori italiani : È stata l’indagine scientifica su una bimba di 9 anni a portare alla Scoperta della causa di una grave forma di encefalopatia, che si manifesta con deficit neurologici ed epilessia. Si tratta di una mutazione del gene ATP6V1A. È il risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale Brain, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e ...

Ricerca : scoperta nella regolazione di fattori cruciali per la formazione dei tumori : Dimmi come ti dividi e ti dirò chi sei. Circa un terzo dei tumori umani, infatti, possono originare da cellule ‘difettose’ che si dividono ‘male’. Un recente studio dei Ricercatori dell’Istituto Regina Elena (Ire) e dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibpm-Cnr), pubblicato sulla rivista Oncogene, ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto ...

Tumori - più chiara l’origine delle metastasi : scoperta dei Ricercatori belgi : Nuova ricerca rende più chiare le fasi di ‘transizione’ delle cellule tumorali e quelle che portano allo sviluppo delle metastasi. Non tutte le cellule, inoltre, hanno la stessa potenzialità di trasformazione metastatica. Un’équipe di ricercatori belgi della libera università di Bruxelles ha infatti identificato, per la prima volta, i diversi stadi della trasformazione cellulare durante la progressione della malattia tumorale e ...

“Cosa provocano di grave al cervello”. Cellulari - conferme choc dall’ultima Ricerca. La scoperta degli scienziati che allarma milioni di persone : Se c’è un oggetto che da solo meglio definisce l’epoca in cui viviamo è sicuramente il telefonino, presenza ormai ossessiva nelle nostre vite e che ci accompagna nel corso di ogni giornata, vuoi per questioni lavorative vuoi per semplice svago virtuale. Una vera e propria icona che non a caso molti definiscono ormai ironicamente come un vero e proprio prolungamento del corpo umano, a sottolineare quanto l’accessorio sia ...

“Così abbiamo ‘ucciso’ il tumore” : una bella scoperta. Un team di Ricercatori ha trovato il modo di attaccare il cancro fermandolo in meno di 48 ore. I risultati di laboratorio (e la speranza è tanta) : C’è una novità interessante sulla battaglia quotidiana della lotta ai tumori. Utilizzando nanorobot, ottenuti ripiegando il dna, un team di ricercatori internazionale è riuscito a fermare l’afflusso di sangue alle cellule tumorali in alcuni topi, arrestando così il cancro. Viaggiano nel flusso sanguigno, trovano i tumori e liberano un enzima che causa la coagulazione del sangue. Sono i nuovi nanorobot, ottenuti ripiegando pezzetti di dna ...