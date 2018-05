Ricerca | saune frequenti riducono rischio ictus | studio su finlandesi

lasicilia

(Di giovedì 3 maggio 2018) Milano, 3 mag. , AdnKronos Salute, - Non solo un trattamento di bellezza, ma anche 'amico' di cuore e cervello. I fan di terme e Spa potrebbero presto aggiungere - con la complicità della scienza - una voce in più nella lista dei buoni motivi per frequentarle. Sembra infatti che faresia associato a un ridottodi, secondo quanto emerge da uno...