Rho-Monza | Autostrade chiede di eliminare l’Osservatorio ambientale che controlla il

(Di giovedì 3 maggio 2018)per l’Italia. Il dirigente del ministero dell’Ambiente si fa subito trovare pronto e dice sì alla richiesta. Fa niente se in questa vicenda la società autostradale della famiglia Benetton sia ilto che non vuole avere più di mezzo il controllore, cioèdella Rho-, un organismo istituito in seno allo stesso ministero che dovrebbe vigilare sulle opere di mitigazione e compensazionelegate al potenziamento dell’infrastruttura che collegacon quello che era il sito di Expo. Un’opera che si sarebbe dovuta realizzare per l’esposizione universale. E invece la fine lavori è slittata fino a questo aprile e poi è stata ulteriormente posticipata a fine 2019. Un progetto contestato dagli abitanti di alcuni comuni attraversati, riuniti nel Comitato cittadini interramento Rho-. Della loro richiesta di interrare un tratto ...