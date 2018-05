Blastingnews

: Respinti bambini no-vax in Piemonte - simonasso10 : Respinti bambini no-vax in Piemonte - AttilaAzureRive : RT @TopaM79: Decreto #Lorenzin, nel torinese 4 bambini non in regola coi #vaccini sono stati respinti al rientro a scuola come prevede la l… - Miti_Vigliero : RT @TopaM79: Decreto #Lorenzin, nel torinese 4 bambini non in regola coi #vaccini sono stati respinti al rientro a scuola come prevede la l… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La Legge Lorenzin inizia a "mietere le prime vittime". Infatti, ine, più precisamente, nella provincia di Torino, alcune scuole e asili non hanno ammesso al loro internonon vaccinati. In Valle D'Aosta, invece, sulla stessa questione, si sono dimostrati più malleabili e, per certi versi, più incoscienti.contro i no-vax Il Ministro Lorenzin, da sempre, combatte duramente per l'obbligatorietà dei vaccini deie, con la Legge che ha preso il suo nome, è riuscita a fare un passo decisivo verso la vittoria della propria personale battaglia. Nel torinese, sotto questo punto di vista, non si è fatto altro che rispettare alla lettera quanto emanato dal decreto e, con una decisione che ha fatto parecchio discutere, alcune scuole e asili hanno ufficialmente escluso idelle famiglie no-vax. Nello specifico, Elena Cappai, preside di due scuole materne nei ...