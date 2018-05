Respinti bambini no-vax in Piemonte : La Legge Lorenzin inizia a "mietere le prime vittime". Infatti, in Piemonte e, più precisamente, nella provincia di Torino, alcune scuole e asili non hanno ammesso al loro interno bambini non vaccinati. In Valle D'Aosta, invece, sulla stessa questione, si sono dimostrati più malleabili e, per certi versi, più incoscienti. Piemonte contro i no-vax Il Ministro Lorenzin, da sempre, combatte duramente per l'obbligatorietà dei vaccini dei bambini e, ...